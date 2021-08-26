Ангелине был всего 21 год. Фото: Соцсети.

В четверг Пермь потрясла ужасная новость о том, что 21-летнюю Ангелину Т., которая пропала 22 августа, нашли убитой. В преступлении подозревают ее бывшего 25-летнего парня, с которым она встречалась несколько лет назад. Оказалось, молодой человек страдает психическими расстройствами и все это время надеялся, что любимая к нему вернется.

Из-за проблем с родителями Ангелина жила в доме своей тети в микрорайоне Южный. Не так давно она устроилась продавцом в цветочный магазин. По словам знакомых, у нее всегда было много поклонников.

С будущим убийцей Ангелина познакомилась несколько лет назад, пара встречалась несколько месяцев. Молодой человек даже познакомил девушку со своей мамой, но потом Ангелина решила порвать с ним. Молодой человек страдал психическими расстройствами и не раз находился на лечении в специализированном учреждении. Постоянно он нигде не работал, известно, что у парня была своя квартира в Закамске, которую купила ему мама.

Почему Ангелина поехала в тот вечер к нему, неизвестно, но то, что она приехала добровольно, подтверждают свидетели – таксист, который привез ее на улицу Автозаводскую.

По информации источника «КП», в квартире молодые люди выясняли отношения. Похоже, что все время после расставания брошенный молодой человек надеялся, что девушка к нему вернется и в тот роковой вечер он предлагал ей снова начать отношения, но Ангелина отказала. Тогда отвергнутый парень набросился на нее, и задушил. На следующий день он перенес ее тело в ванную и расчленил ножом. Части тела разложил по пакетам и положил в холодильник.

Затем молодой человек уехал из своей квартиры в Нытвенский район, где его и задержали следователи.

По словам источника «КП» он признается в содеянном, но не жалеет о том, что сделал.

- Я очень страдал, и решил избавиться от этих страданий, - объяснил он на допросе.

Следователи СКР по Кировскому району Перми возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

- 25-летний молодой человек дал признательные показания, подтвердив свою причастность к убийству 21-летней знакомой, - сообщает СКР по Пермскому краю. - Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время назначены необходимые экспертные исследования, проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

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