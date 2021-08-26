«Начнете бегать – похудеете, причем не специально»: пермячка рассказала, как стала чемпионкой России по суточному бегу

Чемпионка Елена Скробко работает врачом-трансфузиологом в Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии им Суханова. Фото: Евгения Романова.

- На соревнованиях по суточному бегу можно бежать, можно идти, можно кушать, можно лечь спать, можно даже сдать номер и сказать «Я закончил», но главное - показать как можно больше километров. Я ехала на мастера спорта, поэтому послаблений не давала себе никаких, в итоге все у меня получилось, - рассказывает пермский врач и бегунья Елена Скробко. На днях она выиграла кубок России по суточному бегу, а потом пришла в гости на радио «Комсомольская правда» - поделиться радостью.

Суточный бег - это вид сверхмарафона, в ходе которого участникам нужно преодолеть за 24 часа большее количество километров. Их отсчет ведет специальный датчик, установленный на теле спортсмена.

Соревнования проходили на лиственничной аллее в Москве, и чтобы стать победительницей, пермячка практически без остановки бежала 22 часа 15 минут. За это время Елена преодолела 210 километров. Последние четыре километра она шла пешком. В среднем на километр у нее ушло 6 минут 30 секунд.

- По улице в это время ходили обычные прохожие и спрашивали «Что здесь происходит?», когда понимали, что спортсмены будут бегать сутки, то были просто шокированы, не верили, что человек способен на такое, специально возвращались вечером и утром – чтобы проверить – бегаем ли мы, - улыбается уникальная пермская бегунья. - Мне нравится долго бегать, у меня есть природная выносливость. Со скоростью и силой у меня проблемы, а вот выносливость есть!

В обычной жизни 38-летняя Елена Скробко работает врачом-трансфузиологом в Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии им Суханова.

- Бегунов у меня в родне не было, я врач в четвертом поколении, - говорит Елена. – Бегаю с 2017 года. Сначала бегала без времени, но потом начала бегать полумарафоны и марафоны. Затем поняла, чтобы бежать 50 или 100 километров, нужен тренер. И в январе начала заниматься с Мастером спорта международного класса, чемпионом России по суточному бегу 2018 года Артемом Сыстеровым. Через полгода тренировок нам удалось достичь прекрасного результата. На этих соревнованиях тренер был со мной, поддерживал и даже кормил во время бега.

Но Елене еще есть, куда стремиться. Когда во время соревнований ей оставалось лишь 15 км до разряда Мастер спорта международного класса, силы покинули ее, и она уже не смогла бежать. Свои последние четыре километра бегунья прошла пешком.

- Во время бега я думаю только о своей цели - победить, - объясняет бегунья. – А еще я смотрела по сторонам и считала километры в обратную сторону. Замечу, во время бега время пролетает очень быстро.

Для тренировок и соревнований Елена долго и тщательно подбирает специальные беговые кроссовки.

- И не факт, что если мне они подошли, то подойдут и всем другим, все индивидуально, а вот что касается одежды, то если вы втянетесь, то есть смысл приобрести специальную одежду для бега. Она очень удобная и комфортная, и этого стоит.

Отвечая на вопрос о диете, Елена говорит, что кушает практически все, в еде себя не ограничивает. Очень любит сладкое, мучное и никогда специально не худеет.

- Если и вы начнете бегать, то тоже обязательно похудеете, причем не специально, но перед началом занятий лучше все-таки проконсультироваться с терапевтом, - говорит бегунья. – Кстати, бег помог мне стать счастливой мамой. Я долго планировала беременность, но у меня ничего не получалось. Поэтому махнула рукой, и решила - буду бегать. А когда я пробежала один из своих первых полумарафонов, поняла, что беременна. Вернулась я к бегу, когда у нас проходил Пермский международный марафон. Я тогда зарегистрировал своего ребенка, которому было четыре месяца, и он стал самым маленьким участником марафона. Мы бежали с ним дистанцию 3 км с коляской.

КСТАТИ

Как начать бегать

- Чтобы начать бегать, нужно утром или вечером выйти из дома и просто начать бегать, - дает советы победительница. - Сначала будет тяжело. Необходимо будет чередовать бег и ходьбу, потом вам понравится. Бег – это возможность проводить время на природе и обдумывать в это время все свои дела. Нагружать сердце нужно понемногу. Нельзя без подготовки сразу бежать длинную дистанцию. Не стоит бегать быстро. А чтобы подготовиться к соревнованиям по суточному бегу, и сердце привыкло бы к этой нагрузке, нужно проводить несколько тренировок в день. Бегать медленно, но долго. Пульс должен быть низкий - 120-130 ударов в минуту. А контролировать свое самочувствие нужно с помощью специального датчика.