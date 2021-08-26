В Пермском крае мужчина достал мачете и начал крушить магазин за просьбу надеть маску

Полицейские вычислили дебошира вычислили и взяли объяснения. Фото: кадр видео Вконтакте "ЧП Пермский край".

В Чусовом 23 августа в один из супермаркетов на улице Чайковского зашел мужчина с длинным ножом. Сначала он взял какие-то товары и прошел на кассу. Сотрудники магазина попросили его надеть маску, но вместо этого посетитель начал размахивать мачете и колотил им по кассе.

Инцидент попал на камеру наблюдения магазина, пользователи социальной сети распространили его в интернете. Затем буйный посетитель несколько раз ударил мачете по плитке на полу. К счастью, никто не пострадал. После устроенного дебоша он спокойно вышел из магазина с ножом в руках, а сотрудники магазина поспешили позвонить в полицию. Нарушителя вычислили, им оказался 32-летний местный житель. Полицейские пригласили мужчину в отдел для объяснений.

- По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, установлено, что ранее мужчина не был судим, привлекался лишь к административной ответственности, - сообщает ГУ МВД по Пермскому краю. - По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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