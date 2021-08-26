Научиться находить общий язык: в Пермском крае открывается Родительский университет

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В Пермском крае этим летом был принят план по реализации Стратегии развития воспитания до 2025 года. На основе этого документа каждое образовательное учреждение утвердило собственные программы.

На днях состоялась конференция педагогов Пермского края, которые обсудили модернизацию системы воспитания обучающихся в условиях цифровой трансформации общества. В ней также приняли участие губернатор Дмитрий Махонин и Министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина.

Глава Минобразования представила ряд проектов, направленных на расширение возможностей по воспитания. Одним из таких стало открытие Родительского университета в регионе. Благодаря ему взрослые смогут получить консультации специалистов и научатся находить общий язык с подростками.

- Родители несут ответственность за воспитание и образование детей вместе с нами, - сказала Раиса Кассина. - Мы хотим помочь им получить ответы на вопросы о взаимоотношениях в семье и обучении детей.

Университет будет открыт при Пермском государственном гуманитарном педагогическом университете. В течение года планируется провести 84 тысячи консультаций в онлайн формате, по телефону или в социальных сетях, а также очно в психологическом кабинете ПГГПУ. Проводить консультации будут квалифицированные специалисты педагогического университета - психологи, педагоги, логопеды, специалисты по праву, социальные педагоги.

Также министр рассказала о ключевых направлениях работы проектов системы образования.

В ближайший учебный год охватить профессиональными пробами планируется более 10 тысяч учащихся, еще 96,6 тысяч ребят примут участие в онлайн уроках проекта «Проектория» и «Шоу профессий».

Каждый год 20 школ будут получать современные мастерские по предмету «Технология», 5 школ – оборудование для открытия медицинских классов. Такие классы уже открываются в Перми, Кудымкаре, Соликамске и Березниках. Более 1,5 тысячи ребят примут участие в краевом межвузовском проекте «Открытый университет».

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, обращаясь к участникам конференции, обозначил, что в регионе активно идет работа по созданию комфортных и современных условий для развития будущего поколения. «Для обучения наших детей мы должны не только задавать современный уровень инфраструктуры образовательных организаций, но и уделять особое внимание воспитанию. Мы должны широко применять методики, разработанные федерацией, и сочетать их с собственными ресурсами, а также использовать потенциал семьи. Все это позволит нам привить ребятам правильные ценности, создать такие условия, чтобы они с удовольствием учились, и имели все возможности для интересного досуга», – акцентировал Дмитрий Махонин.

Старшеклассники будут более углубленно изучать профильные предметы. Продолжится поддержка общественных объединений. Будут развиваться детские сообщества, такие как Большая перемена или Российское движение школьников, а также будет пополнятся библиотека ЭПОС.

Кстати, несмотря на трудности, которые были связаны с перестройкой учебного процесса и переходом на онлайн-обучение, система образования Пермского края показала отличные результаты и вошла в десятку лучших в стране по итогам прошлого года.