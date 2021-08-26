Губернатор Пермского края рассказал, будет ли в этом году в школах дистанционное обучение

Пермские школьники прекрасно помнят, как в прошлом году занимались на дистанте. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

26 августа состоялось последнее пленарное заседание Законодательного собрания, на котором выступил губернатор Пермского края. Дмитрий Махонин рассказал, как наш регион пережил непростой 2020 год, а затем ответил на вопросы депутатов. Один из них был про начало нового учебного года. Как он пройдет? И будут ли школьников отправлять на дистант?

- В преддверии 1 сентября я пообщался с педагогическим сообществом, - ответил Дмитрий Махонин. – И вот какая ситуация у нас на сегодняшний день. В День знаний линейки - если позволит погода – пройдут на улице. Проводиться они будут только для первых и выпускных классов. Родителей мы планирует допустить на этот праздник с соблюдением мер предосторожности. Также в школах будут предприняты все меры безопасности, ведь все мы прекрасно помним те трагедии, которые происходили в России в прошлом учебном году.

Что касается коронавирусной безопасности, то о ней забывать тоже нельзя.

- Вакцинации лиц до 18 лет пока в России не производится, поэтому с большой долей вероятности после начала учебы стоит ждать вспышки заболеваемости, - объяснил губернатор. – Понимаю, что никто не хочет дистанта, гораздо проще получать знания и воспринимать информацию на уроках в школе, в очном формате, но медицина у нас сейчас на пределе. Под COVID-19 в больницах Пермского края перепрофилировано 6000 коек, и резервов нет. Растет смертность, врачи трудятся на пределе физических возможностей. Из больниц увольняются медсестры, потому что они не выдерживают, потому что многие из них второй год работают без отпусков. Поэтому в любом случае приоритет у нас на безопасность. И если оперштаб будет принимать решение о переводе школьников на дистанционное обучение, то мы должны будем отнестись к нему с пониманием. Потому что нет ничего ценней, чем человеческая жизнь.

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