Кандидаты от «Новых людей» прошли регистрацию в избиркоме

Фото: Избирком

Пермский край вошел в пятерку регионов-лидеров по количеству зарегистрированных на выборах партий. Об этом сообщил председатель крайизбиркома Игорь Вагин. Своих кандидатов выдвинули 10 избирательных объединений, в том числе «Единая Россия», «Новые Люди», «Справедливая Россия – За правду», «Партия пенсионеров». Всего на выборы в Прикамье заявилось более 2000 кандидатов, из них зарегистрировано 1839 кандидатов. Выборы проходят по смешанной системе: часть депутатов будут избраны по партийным спискам, а часть - по одномандатным округам.

В частности, в качестве кандидатов в Пермскую городскую думу зарегистрированы 34 представителя партии «Новые люди». Из них трое - Валентин Шаравар, Алексей Налетов и Иван Брюхов – пойдут на выборы в городскую думу только по одномандатным округам. Остальные вошли в партийный список. Возглавляет его предприниматель Алексей Овчинников. Обращает на себя внимание то, что «Новые люди» сделали ставку на молодежь. Средний возраст составляет менее 30 лет. Трем кандидатам от партии «Новые люди» по 21 году. Это Полина Ошмарина, Марина Беляева и Екатерина Верещагина. А Павлу Фойгту - всего 19 лет,

64 представителя «Новых людей» зарегистрированы на выборы в Законодательное Собрание Пермского края. Возглавляет общекраевой список генеральный директор «ДубльГИС Поволжье» Денис Шитов. Лидером кудымкарской группы стала Дарья Эйсфельд, а чердынской – Елена Захарова.

Напомним, единый день голосования пройдет 19 сентября. В этот день пермяки выберут депутатов городской думы, Законодательного собрания и Государственной Думы.