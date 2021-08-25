Коронавирус в Перми, последние новости на 26 августа 2021 года: в регион поступила крупная партия вакцины «Спутник Лайт»

"Спутник Лайт" предназначен для вакцинации людей от 18 до 60 лет, ранее переболевших COVID-19. Фото: www.permkrai.ru

В Пермском крае за сутки коронавирусной инфекцией заболели еще 475 человек. В региональном Роспотребнадзоре сообщают, что 103 человека лечатся в больницах, 372 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Инфекцию обнаружили у 52 детей. Также известно, что среди заболевших больше женщин, чем мужчин. За сутки ковид унес жизни 31 пациента.

Новые случаи заболевания были обнаружены в 30 территориях региона.

Больше всего заболевших в Перми – 123. На втором месте – Чусовской городской округ - 60 случаев. На третьем месте – Пермский муниципальный район - 47 заболевших.

Следующим по наибольшему числу заболевших, оказался Чернушинский городской округе - 27 человек. В Чердынском городском округе заболели 25 жителей.

По 18 случаев в Березниках и Добрянском городском округе, по 15 – в Кишертском муниципальном округе, в Осинском и Соликамском городских округах.

В Кудымкарском муниципальном округе заболели 13 жителей, в Суксунском городском округе – 12, в Юсьвинском муниципальном округе – 11, в Лысьвенском городском округе – 10.

По 8 заболевших в Еловском и Уинском муниципальных округах, по 7 – в Красновишерском городском округе и Кудымкаре. В Куединском муниципальном округе коронавирусная инфекция диагностирована у 6 человек.

В Кунгуре, Кочевском и Ординском муниципальных округах появилось по 4. По 3 случая в Кунгурском муниципальном районе, Октябрьском городском округе, Чайковском, в Гайнском и Юрлинском муниципальных округах.

По одному заболевшему обнаружено в трех территориях - Березовский муниципальный округ, ЗАТО Звездный и Краснокамский городской округ.

Инфографика: Оперштаб.

Всего в Пермском крае выявлено 84923 жителей с коронавирусной инфекцией.

В Минздраве Прикамья сообщили, что в регион поступила крупная партия однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» - 63 188 доз. Препарат распределят между медучреждениями.

Напомним, что препарат предназначен для вакцинации людей от 18 до 60 лет, ранее переболевших COVID-19. Также он подходит для ревакцинации.

Всего с начала 2021 года в регион было доставлено свыше 800 тыс. комплектов вакцин «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «Спутник Лайт» и «КовиВак».