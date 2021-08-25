«Прогулка, душ и запрет на гаджеты». Как научить ребенка вовремя вставать в школу

Начинать готовить ребенка школе нужно за две-три недели до 1 сентября. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Начало учебы в школе – это всегда волнительный период для каждой семьи. За спиной три месяца лета, поздние просыпания и полная свобода. С началом осени жизнь каждого школьника делает крутой вираж и теперь ребенку придется сверять часы, чтобы не опоздать на уроки или в кружки-секции.

Как подготовить своего сына или дочь к учебе в школе, чтобы через неделю ваше чадо не заявило, что ему все надоело и больше он никуда не пойдет. Советы родителям дала проректор ПГМУ, главный невролог Приволжского федерального округа, доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой неврологии ПГМУ Юлия Каракулова.

Конец августа в каждой семье, где есть ребенок-школьник, должен стать тем временем, когда о школе говорится много. Если ваш ребенок – первоклассник, то по вечерам родители могут гулять с ним именно по тому маршруту, каким первоклашка будет ходить в школу. Также можно попроситься на экскурсию, посмотреть класс, познакомится с учительницей. Во время прогулок можно рассказывать интересные моменты о своей школьной жизни, читать книжки о школе. Еще важно поощрять в ребенке его желание учиться, говорить, что он молодец, и что учителя в школе его тоже будут за это хвалить.

Чтобы рано встать, нужно рано лечь

- Очень важно начать готовить ребенка школе за две-три недели до 1 сентября, - объясняет Юлия Владимировна. - Для этого очень важно выработать правильный распорядок дня: тот, по которому ребенок начнет жить с того момента, как начнется его учебная жизнь.

Понятно, что самое главное сейчас в его режиме дня - это умение вовремя встать. А умение вовремя встать, зависит от умения вовремя лечь спать. Именно на это мамам и папам сейчас нужно обратить особое внимание.

- Ребенок младших классов должен спать не менее десяти часов, поэтому уже в 10.00 вечера его нужно начинать готовиться ко сну, - советует врач- невролог. – Два часа, предшествующие сну, нужно потратить на то, чтобы успокоить и расслабить своего ученика. Уже не нужно говорить о школе, весь шлейф дневных эмоций лучше проговорить с ребенком днем, после его возвращения с уроков. Просмотр телевизора или игры в гаджеты – тоже под запретом. Они имеют возбуждающее действие, и ребенку будет сложно заснуть.

Хороший способ релаксировать - это прогуляться по улице. Но не по магазинам или в кино-театре, а именно пройтись по улице и подышать свежим воздухом. Еще один прекрасный способ успокоить ребенка перед сном - это принять душ или ванну. Они снимут напряжение и подготовят вашего школьника ко сну. Затем можно почитать книгу и ложиться. Важно, перед сном детскую комнату нужно обязательно проветрить.

Кружков и секций – не более двух

Еще один важный фактор подготовки ребенка к школе - это развитие у него усидчивости. Все дети с рождения разные по темпераменту: одни активные и даже черезчур, другие более спокойные. И пока первые уже устали, вторые только включились в работу. И именно потому в начальной школе педагоги делают частые перерывы во время урока.

Можно ли развивать у ребенка усидчивость? Да. Этому способствуют занятия рисованием, лепкой, конструированием, раскрашиванием, вырезанием, застегиванием пуговиц и другими занятиями по развитию мелкой моторики.

В зависимости от того, какой у вас ребенок – активный и спокойный – нужно выбирать тактику выполнения домашнего задания. Для первых сидение за столом не должно превышать 15 минут, причем, важно менять виды деятельности: после письма лучше заняться лепкой, потом чтением и т д. А со спокойным ребенком можно работать минут по 40, потом устроить отдых и сменить обстановку.

Что касается кружков и секций, то нередко родители стремятся записать своего сына или дочь куда только можно: и в музыкальную школу, и в бассейн, и на танцы. Важно знать, что большая внеурочная нагрузка грозит чрезмерной переутомляемостью. Для школьников младших классов нужно выбрать не более двух внешкольных занятий.