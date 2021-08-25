Как выглядела Пермь в Екатерининские времена

Раскопки велись в центре Перми.

В 1842 году в Перми бушевал сильнейший пожар. Огнем были охвачены кварталы Театрального сквера, Черного рынка (где позже была построена табачная фабрика, а сейчас находится жилой комплекс «Астра»), Сенного рынка (место нынешнего политехнического университета), площади перед авиационным техникумом, где ранее находилась церковь Вознесения Господня. Дома и лавки пермяков превратились в груды обгорелых бревен.

Но город выжил. На пепелищах выросли новые дома. И только во время археологических раскопок, которые проводят в этих местах, в культурном слое четко прослеживается толстый черный слой гари.

В этом году впервые в истории Перми археологи провели раскопки целого квартала, не пострадавшего от пожара.

- В 114-м квартале, в районе улиц Пермской, Клименко, Екатерининской и Ленина, сотрудники пермской и липецкой археологических экспедиций обнаружили историческую часть города, сохранившую свой первоначальный вид, - рассказал архитектор-реставратор Геннадий Воженников. - Благодаря этому мы видим здесь всю историю развития квартала, возникшего всего через несколько десятилетий после основания города, когда Пермь стала центром наместничества.

Геннадий Воженников собирается создать виртуальную модель Перми XVIII века. Фото: из личного архива

Три наместничества вместо одной губернии

После Пугачевского восстания Екатерина II решила изменить систему управления страной и разукрупнить большие территории. В частности, огромную Казанскую губернию она разделила на три наместничества - Казанское, Вятское и Пермское, - более мелкие и более управляемые. Генерал-губернатором Пермского наместничества был назначен генерал-поручик Евгений Кашкин. Ему предстояло выбрать, где будет находиться столица нового наместничества.

Кашкину приглянулся поселок Егошихинского медеплавильного завода, в котором к тому времени насчитывалось около 400 домов, каменная церковь, сотня торговых лавок. И «уважая выгодность положения Ягошихинскаго завода и способность места сего для учреждения в нем Губернскаго города», императрица 16 ноября 1780 года подписывает Указ о провозглашении поселка губернским городом Пермь.

В 1782 году при участии Евгения Кашкина был подготовлен общий план застройки Перми, по которому намечалось возвести 36 кварталов, а также большой гостиный двор.

- Улицы поселка Егошихи выпрямили, они стали основой для улиц будущего города, - говорит Геннадий Воженников. -И в114-м квартале мы четко отслеживаем регулярную застройку 1781-82 годов. В те годы квартал был поделен на участки, которые раздавались каждому желающему под строительство. Но не просто так, а по установленному проекту. Человеку предлагали на выбор несколько вариантов того, как должен быть оформлен фасад, и затем он был обязан построить дом четко по выбранному проекту.

Чертежи домов подписывались четырьмя людьми - прежде чем построить дом, надо было подписать разрешение у главного архитектора, главного инженера и у двух чиновников присутствия. В документах указывалось, как будет выглядеть фасад.

- Мы наложили данные раскопок на карту 1824 года регулярной застройки города - она полностью совпадает до мельчайших деталей. Нас очень удивило, насколько четко выполнялись требования архитектора, - рассказывает Геннадий Воженников.

Обнаружены фрагменты домов XVIII века

От крестьянских изб к регулярной застройке

Во время раскопок археологи зафиксировали несколько этапов развития этого квартала.

Первые дома были поставлены просто на грунт. Так же, как строили на набережной Камы свои дома кыласовские крестьяне, привезенные из Кунгурского уезда на строительство медеплавильного завода. Им выделили участки земли, нарезав наделы большими квадратами, по периметру которых ставили дома, их фасады выравнивали по красной линии. Эти избы топились по-черному - огонь разводился в очагах, а дым уходил через окна и двери.

Затем появились дома-пятистенки, с печами. Их строили только с помощью топоров.

- Пил в то время не было, или они были настолько редки, что использовались только при строительстве завода, - объясняет архитектор. - И бревна были не распилены, а расколоты пополам топорами. Мы сделали там очень интересные находки, которые нас буквально потрясли. Например, мы нашли баню, сделанную из вертикального сруба. То есть бревна не лежат горизонтально друг на друге, а половинки бревен вбиты вертикально в один нижний венец.

Во время раскопок археологи смогли убедиться, что пермяки постепенно улучшали свои жизненные условия. Первые дома строили просто на утоптанной земле: стены и крыша есть, а пола как такового - нет. Но зимой земляной пол промерзает. Поэтому горожане начали делать полы из половинок бревен, уложенных на лаги.

- Кстати, мужчины с появлением полов начали прятать там от жен свои заначки, - смеется Геннадий Воженников. - Под одним из бревен пола мы нашли спрятанную бутылку, в которой был какой-то алкоголь.

Несколько позже квартал начинают застраивать домами с флигелями. На главную улицу выходил фасад дома, в глубину квартала тянулись огороды с грядками и флигели.

- Причем хозяева не регистрировали флигели как дома со своим отдельным адресом и не платили за них налоги, но вселяли туда жильцов, - объясняет наш эксперт. - Таким образом, начинался переход с натурального хозяйства на гостиничный бизнес. Постепенно огороды отживали свое, уступая место флигелям. И, по сути, весь квартал становился сплошной гостиницей - по три флигеля на каждом участке.

В ходе раскопок археологи обнаружили в одну линию шесть строений: четыре флигеля и два дома, а также на каждом участке ледник, ямы для хранения продуктов, два-три туалета, колодец.

- Теперь у нас есть материалы, как выглядела Пермь в 1781-83 годах, и мы сможем сделать виртуальные модели облика города, - говорит Геннадий Воженников.

ДОСЛОВНО

Указ Екатерины II от 16 ноября 1780 года:

«Уважая выгодность положения Ягошихинскаго завода и способность места сего для учреждения в нем Губернскаго города, Мы повелели Нашему Действительному Тайному Советнику и Генерал-Прокурору Князю Вяземскому согласиться со владельцами того завода об уступке онаго в казну, коя весьма немалый на нем долг имеет. И как от некоторых в том заводе участников объявлено уже полное на то согласие, то Мы чрез сие предписываем вам город Губернский для Пермскаго Наместничества назначить в сем месте, наименовав оный город Пермь, и в следствие того в нем основать уже все строения, кои на первое время, и особливо при случае открытия управления по учреждениям Нашим нужны будут для помещения Присутственных мест».