Коронавирус в Перми, последние новости на 25 августа 2021 года: заболевшие обнаружены в 36 муниципалитетах Прикамья

Фото: permkrai.ru

По последним данным, за сутки в регионе выявили 474 новых случая заражения COVID-19. Роспотребнадзор сообщает, что 77 человек проходят лечение в больницах, 397 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Среди заболевших 77 детей. Скончались от ковида за сутки еще 29 пациентов. А общее число случаев заболевания в Пермском крае с начала пандемии достигло 84 448.

Новых заболевших коронавирусом выявили в 36 муниципалитетах Пермского края. Больше всего жителей с COVID-19 выявлено в Перми – 203. Далее идет Пермский район, в нем обнаружено 34 человека с инфекцией. На третьем месте Осинский городской округ. Там зафиксировано 25 случаев заболевания.

В Чусовсом COVID-19 подтвердили у 22 человек. В Лысьве – у 21. По 17 случаев COVID-19 выявлено в Красновишерске и Соликамске. В Октябрьском заболели 15 жителей.

По 11 прикамцев заразились в Березниках, Суксунске и Чердыни. В Юсьвинском муниципальном округе инфекция диагностирована у 10 человек.

Фото: permkrai.ru

В Чайковском, Чернушинском городском округе, а также в Бардымском, Гайнском, Кишертском, Косинском и Ординском муниципальных округах появилось по 6 новых пациентов с COVID-19.

В Добрянке выявили 5 зараженных. По 4 случая выявили в Кудымкаре, Еловском и Уинском муниципальных округах, по 2 – в Кунгуре, Кунгурском муниципальном районе, Юрлинском муниципальном округе, Краснокамском и Нытвенском городских округах.

По заболевшему обнаружено в 8 территориях региона. Это Гремячинский городской округ, ЗАТО Звездный, Кизел, а также Березовский, Карагайский, Кочевский, Кудымкарский и Куединский муниципальные округа.