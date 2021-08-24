Канцелярию высокого класса для детей и родителей – в «Галамарте». Фото: «Галамарт».

Родители стремятся приобрести для своих детей все самое лучшее. Это касается и канцелярских принадлежностей. Преимущество серии ALPHA – в надежности и практичности изделий. А купить самое необходимое, от ручек с карандашами до пластилина, можно по разумной цене в ближайшем «Галамарте».

Удобство кроется в деталях. Например, всем знакомо, как корректор долго сохнет и оставляет разводы. Но корректор из серии ALPHA высыхает мгновенно и оставляет после себя только идеальную белизну. Вот такие моменты и делают учебу, в конечном счете, легче и приятней.

Фото: «Галамарт».

Цветная бумага ALPHA – плотная и насыщенных цветов (в комплекте есть золотые и серебряные листы). Для поделок и аппликаций – идеальный вариант.

Ластик отлично стирает и простой, и цветной карандаш, не оставляя на бумаге некрасивых серых разводов. У маркера-выделителя – эргономичная трехгранная форма и прорезиненные вставки, за счет чего он удобно лежит в руке. А гелевые ручки «Пиши-стирай» вообще незаменимые помощники в школе: если сделал ошибку, ее тут же можно исправить, а сами линии получаются аккуратными и тонкими за счет наконечника в 0, 5 мм.

Фото: «Галамарт».

Канцелярия давно уже перестала быть просто канцелярией: она может быть и красивой, и удобной, а качеством серии ALPHA вы непременно останетесь довольны. Сравните с обычными ручками, ластиками и карандашами: разница будет видна невооруженным глазом.

Фото: «Галамарт».

Купить канцелярию можно в розничных магазинах «Галамарт» или оформить заказ на сайте. Доставка бесплатна: привезут в срок, быстро и четко. Очевидно, что и родители не удержатся от того, чтобы пару вещей не позаимствовать в свой офис.