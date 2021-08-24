В Перми объявлена «гаражная амнистия»

«Гаражная амнистия» продлится до 1 сентября 2026 года. Фото: pixabay.com

«Мы, собственно говоря, здесь все боремся за место под солнцем! В виде гаража», - заявлял персонаж известной комедии Эльдара Рязанова. Сейчас за это место бороться уже не надо. Более того - официально оформить построенный несколько десятилетий назад капитальный гараж с 1 сентября станет намного проще. С этого времени вступает в силу федеральный закон, благодаря которому можно в упрощенном порядке оформить в собственность индивидуальные гаражи и участки под ними, если права на эти объекты еще не зарегистрированы.

Об этом рассказали в городском департаменте земельных отношений.

- Воспользоваться «гаражной амнистией» можно, если гараж является капитальным, если он построен до 29 декабря 2004 года, то есть до введения действующего Градостроительного кодекса РФ, и гараж не признан самовольной постройкой, - пояснили в департаменте.

КАК ОФОРМИТЬ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

В первую очередь необходимо выяснить, стоит ли земельный участок под гаражом на кадастровом учете. Это узнать можно через МФЦ, Росреестр, Кадастровую палату или посмотреть онлайн на публичной кадастровой карте Росреестра. Если земля стоит на кадастровом учете, можно сразу переходить к оформлению, если нет - владельцу гаража придется сделать это самостоятельно.

Шаг 1. Надо выделить свой участок из общей площади гаражного кооператива, установить его точные границы.

Для этого необходимо подготовить схему границ участка под гаражом. Это можно сделать самостоятельно или воспользовавшись услугами кадастрового инженера. Затем, если земля под гаражом является муниципальной, необходимо обратиться в департамент земельных отношений администрации Перми с заявлением о предварительном согласовании земельного участка. Сделать это необходимо через МФЦ или портал Госуслуг.

Шаг 2. Подготовить межевой план участка и технический план гаража.

Для этого нужно обратиться к кадастровому инженеру. А затем, имея на руках оба плана, подать заявление в Росреестр для постановки участка на кадастровый учет. Результатом такой постановки будет выписка из ЕГРН на участок под гаражом.

Шаг 3. Получить документы о предоставлении участка в собственность.

Чтобы завершить оформление прав на участок и гараж, необходимо обратиться в городской департамент земельных отношений и представить решение о предварительном согласовании земельного участка, выписку на участок из ЕГРН и технический план на гараж.

После того, как в департаменте примут решение о предоставлении участка в собственность бесплатно, заявления о регистрации права собственности на участок, кадастровом учете гаража и регистрации права собственности на гараж будут направлены в Росреестр. В итоге владелец гаража получит выписку из ЕГРН, подтверждающую регистрацию прав на гараж и землю.

«ПОДВОДНЫЕ КАМНИ» НА ПУТИ К СОБСТВЕННОСТИ

Оформление прав на землю под гаражом - один из наиболее частых вопросов, с которым жители Перми обращаются в департамент земельных отношений. Многие пермяки просят разъяснить, как им разобраться с «подводными камнями», мешающими реализовать свои земельные права. Например, гаражный кооператив, членом которого является владелец, уже перестал существовать, или земля под гаражом предоставлена в аренду кооперативу, а выделить собственный участок человек не может.

- Порядок предоставления земельных участков, распространяется также на граждан, прекративших членство в гаражном кооперативе, в том числе из-за его ликвидации или исключения из ЕГРЮЛ в связи с прекращением деятельности юридического лица, - подчеркнули в департаменте. - При этом в заявлении о предварительном согласовании предоставления земельного участка это должно быть указано. Заявитель вправе представить документ, содержащий сведения Единого государственного реестра юридических лиц о ликвидации гаражного кооператива или об исключении такого кооператива из ЕГРЮЛ.

Схема: Сергей Халтурин

«Гаражная амнистия» начинает действовать 1 сентября 2021 года и продлится до 1 сентября 2026 года.

Дополнительную информацию можно получить в ближайшем МФЦ, департаменте земельных отношений по телефону 212-46-78 или Росреестре по телефону 8-800-100-34-34.