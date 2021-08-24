О чем должны знать дети перед тем, как пойдут в школу

1 сентября в Пермском крае станет на 37 тысяч маленьких пешеходов больше. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За 7 месяцев 2021 года на дорогах Пермского края погибли 12 детей, 125 получили различные травмы. При смертельных ДТП с детьми Правила дорожного движения чаще всего нарушают водители, но случаются аварии и по неосторожности самих маленьких пешеходов: они играют вблизи проезжей части, передвигаются вдоль трассы, переходят улицу на красный сигнал светофора или в неустановленном месте.

Фликеры доказали свою эффективность

Больше всего трагических случаев произошло в Перми, здесь погибли три ребенка, далее идут Кизел, Чернушка, Кунгур, где дорога унесла жизни двух детей, затем - Кудымкар, Куда, Суксун, Сива и Пермский район, где произошло по одному смертельному ДТП с детьми.

- Наступает осень, скоро световой день станет коротким, поэтому хочу напомнить родителям школьников о необходимости покупки рюкзаков или верхней одежды ребенку со светоотражающими элементами, - напомнил накануне учебного года заместитель начальника Управления ГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю Вячеслав Кадочников. - Фликеры доказали свою эффективность, и нередко они помогают спасти человеку жизнь, ведь светоотражающие элементы концентрируют внимание водителя на дороге и положительно влияют на безопасность дорожного движения.

Нелишним будет, если на дневнике младшего школьника вместо машинок, собачек и кошечек будут красочные напоминания о правилах поведения пешеходов на дороге. И если изо дня в день он будет видеть эти правила перед глазами и запоминать, то это тоже положительно повлияет на безопасность движения.

Дети поступают не как их учат, а как это делают взрослые

1 сентября в Пермском крае станет на 37 тысяч маленьких пешеходов больше. Именно столько первоклассников в этом году впервые пойдут в школу.

- Многое в безопасности детей зависит от нас, родителей, и чтобы обезопасить ребенка на дороге, нужно приучать его ходить по одному и тому же маршруту и своим поведением показывать, как это делать, - советует Вячеслав Кадочников. - Ребенку прямо у пешеходного перехода нужно проговаривать свои действия: остановиться на красный, когда загорится зеленый - убедиться в безопасности перехода и только потом идти. Всегда учите ребенка строить такой маршрут движения, где на пути будет меньшее количество переходов через автомобильные трассы.

Но если все-таки маршрут от дома до школы, кружка или секции подразумевает переход через проезжую часть, то главным помощником в данном случае для маленького пешехода должен стать светофор. О неработающих в Перми светофорах можно сообщать в Пермскую дирекцию дорожного движения по телефону (342) 2 467 300 или 112.

Покупая ребенку гироскутер, проведи инструктаж

Еще одна ситуация, которая может стать источником повышенной опасности для детей на дороге, - это приобретение им велосипедов, самокатов, а также новомодных квадроциклов, моноколес и гироскутеров.

- Нередко такие родители забывают про элементарные вещи - провести с детьми инструктаж - где и как можно кататься - потому и случаются подобные ДТП, - отмечает сотрудник ГИБДД. - Еще важно помнить, что за езду на скутере или мопеде без шлема водителю грозит штраф до 800 рублей. Данные правила вступили в силу в 2021 году.

Также перед 1 сентября сотрудники ГИБДД Прикамья уделили большое внимание и перевозке детей: проверили большинство школьных автобусов, которые довозят детей до школы, а также водителей, управляющих ими, на наличие страхового полиса и отсутствие лишения водительских прав.