«Речным воротам» Перми вернут парадный облик

Цена контракта составит более 400 миллионов рублей. Фото: минтранс.

Осенью на площади у Речного вокзала в Перми начнется капитальный ремонт. Новый облик обретут причалы, променад и сама привокзальная площадь, на которой находится знаменитый арт-объект «Счастье не за горами»

Причалы Речного вокзала и набережная были построены в 1960-х годах, когда из Перми отправлялись большие круизные теплоходы в Ростов, Астрахань, Москву, Волгоград и другие города, а берега Камы соединяли прогулочные трамвайчики. Сначала напротив здания Речного вокзала появился 400-метровый бетонный причал, затем современные билетные кассы, светильники, цветники и дорожки. В 1975 году на нижней части набережной у вокзала установили «Ракету» - судно на подводных крыльях. Вначале там размещался музей Камского речного пароходства, а потом кафе.

Но со временем парадные «речные ворота» Перми утратили свой лоск. Обветшали причалы, начали разрушаться плиты берегоукрепления, а «Ракету» с набережной убрали. Как рассказали в краевом Министерстве транспорта, со времени строительства ни площадь у вокзала, ни причальный комплекс ни разу капитально не ремонтировались.

В честь 300-летнего юбилея Перми было решено провести полную реконструкцию привокзальной площади. После завершения всех этапов строительства и благоустройства территория перед «Счастьем не за горами» станет двухуровневой. На верхнем уровне расположится променад, примыкающий к Речному вокзалу, а также модульные здания для обслуживания транспортной инфраструктуры, украшенные элементами Пермского

Со времени строительства ни площадь у вокзала, ни причальный комплекс ни разу капитально не ремонтировались. Фото: минтранс.

звериного стиля.

Нижний уровень станет местом для прогулок, там уложат гранитную плитку, заменят ограждение. Освещать привокзальную площадь будет 51 новый фонарь. Причалы оборудуют подъемниками. На месте старых деревьев высадят новые. На променаде установят скамейки.

Также будут заменены плиты берегоукрепления на всем протяжении причала, восстановлены причальная стенка и бетонные сооружения для швартовки судов.

Цена контракта составит более 400 миллионов рублей. Полностью капремонт причалов должен быть завершен к концу 2022 года.