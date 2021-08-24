«Ехали в Пермь, чтобы собрать дочку в школу». Подробности страшной аварии, в которой погибла семья

В ДТП под погибли супруги и их 14-летняя дочка.

В страшной аварии под Кунгуром 21 августа погибли три человека – почти вся семья Хачатурян. В тот день 43-летний глава семьи Ишхан, который был за рулем легковушки, его 37-летняя супруга Карина и их 14-летняя дочь Юлия поехали из села Калинино, что в Кунгурском районе в Пермь.

- Юлю нужно было собрать к школе, - говорит их друг семьи. – В тот день они поехали в Пермь, купить ей все необходимое. Их 17-летний сын остался дома.

По предварительной информации МВД, на трассе водитель Volkswagen Polo пошел на обгон, выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой Volvo.

Фото с места ДТП: официальная страница ВКонтакте 139 пожарной части.

Все, кто были в машине, погибли на месте. На фото, которые сделаны после аварии, страшно смотреть. Удар был такой силы, что впечатал верхнюю часть кузова в салон, шансов выжить у семьи не было.

По словам друзей погибшего мужчины, семья Хачатурян приехала в Россию из Армении больше 10 лет назад и совсем недавно они получили российское гражданство.

- Ишхан трудился на благо семьи, - говорят друзья, он занимался строительством, Карина была парикмахером. Их дочка - мамина помощница во всем, прекрасная была семья, но их 17-летний сын в одночасье лишился близких. Он, конечно, не останется один, у него есть бабушки, тети и дяди, страшно представить, как он переживает. Есть еще одна проблема, тела погибших сейчас в морге в Кунгуре. По нашим традициям, нам нужно похоронить их в Армении. Компания, занимающаяся транспортировкой тел, выставила счет – 250 тысяч рублей. За эти деньги они на "Газели" привезут тела попрощаться в Кунгур, потом повезут в Екатеринбург, а оттуда самолетом в Армению.

К решению вопроса подключился Центр армянской культуры Пермского края, но сумма очень большая и собрать ее непросто.

- Мы просим всех оказать посильную помощь и не оставаться равнодушным, - говорят в Центре армянской культуры.

«КП» публикует номер телефона сына Карины и Ишхана, Самвела Ишхановича Хачатуряна, +79026461703, по нему можно совершить перевод.