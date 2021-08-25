Как начать учебный процесс без особого напряжения?

Максим заинтересовался исторической лекцией о Ливадийском дворце в разделе «Академия» на Wink. Фото: Ростелеком.

Лето в этом году выдалось жарким. Кто не уехал на море, тот накупался в местных речках и бассейнах у себя на даче. Ну, а школьники в такую погоду уж точно не задумывались об учебных предметах. Но время неумолимо. Совсем скоро пермские школы откроют свои двери, и ученики сядут за парты. И вот тут обычно начинается самое интересное.

Первые две недели родители и учителя хватаются за головы. Складывается такое ощущение, что дети не помнят ничего. А все потому, что вспоминать сразу весь школьный материал сложно.

Здесь на помощь придет видесервис Wink. В этом году специально к началу учебного года появился новый раздел «Академия». В нем собраны лучшие лекции по истории литературы и живописи, важнейшие научные открытия, есть раздел психология и другие направления. Также этот сервис оптимален для изучения иностранных языков с помощью видеолекций или аудиокниг.

- В этом году мы ездили с родителями отдыхать в Крым и посетили там несколько дворцов, - рассказал семикласник Максим. - В одном из них, Ливадийском, проходила знаменитая Ялтинская конференция в 1945 году. В ней принимали участие - Сталин, Рузвельт и Черчилль. В школе на уроках истории нам об этом еще не рассказывали, но мне стало интересно. Я нашел историческую лекцию по этой теме в разделе «Академия» на Wink и прослушал. Было интересно, особенно, когда ты недавно видел своими глазами те комнаты, где все это происходило.

Для тех, кто хочет освежить свои школьные знания, в видеосервисе Wink существует раздел «Лицей». Здесь школьники могут в облегченной форме повторить учебные темы, которые проходили в прошлом году. Видеоуроки разработали и провели более 60 высококвалифицированных преподавателейведущих российских школ и вузов: «Президентская школа», «Ломоносовская школа», НИУ ВШЭ, МГУ имени М. В. Ломоносова и других. Продолжительность занятий примерно 30 минут и они охватывают всю школьную программу, начиная с 1 по 11 классы.

Фото: Ростелеком.

Популярность этого сервиса растет с каждым годом.С начала этого года специалисты фиксируют рост количества абонентов на 53 процента. Сейчас количество пользователей сервиса в Пермском крае превышает 29 тысяч человек. При этом самые активные пользователи сервиса – ученики 5 – 8 классов, а самые популярные предметы в «Лицее» - русский язык, математика и английский язык.