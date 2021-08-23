Наталья (слева) благодарит Ольгу за свое спасение.

- Я до сих пор прихожу в себя. Понимаю, чем все могло закончиться, если бы не Ольга, - вспоминает Наталья Байбородова.

20 августа Наталья Байбородова вместе с мужем и двумя сыновьями приехали в Карагайский район на открытие охотничьего сезона. Семья уже не первый год ездит в эти края охотиться на уток, это их хобби.

- Мы стояли в поле, была почти полночь, темно, как вдруг я почувствовала резкую боль и жжение в районе подбородка и тут же начала задыхаться, - рассказывает Наталья. – Мгновенно по телу пошли мурашки, меня затрясло и через несколько минут я потеряла сознание. Как позже выяснилось, меня укусил шершень и начался сильнейший анафилактический шок.

Муж и сын погрузили Наталью в машину и помчались в фельдшерский пункт в селе Нердва. По пути им попались местные жители и подсказали, куда ехать. К счастью, фельдшер была на месте.

- Наталья настоящий счастливчик, хотя бы потому, что «скорая» была в больнице, сейчас в непростое коронавирусное время мы возим пациентов в Пермь и машин «скорой помощи» нет по 6 – 8 часов, - говорит Ольга Вяткина, фельдшер скорой медицинской помощи села Нердва. – Когда муж Натальи рассказал, что произошло, мы тут же начали оказывать ей первую помощь. Давление не прослушивалось. Мы поставили укол адреналина и противоаллергический препарат. Давление начало повышаться и Наталья постепенно пришла в себя. Во время анафилактического шока очень важно, как можно быстрее начать лечение, обратиться за помощью к медикам. У нас было не больше пяти минут, чтобы спасти ей жизнь.

После Наталью увезли в больницу в Карагай, где врачи продолжили наблюдать за ее состоянием.

- Под утро, когда мне стало немного лучше, мы поехали в Нердву к Ольге, - говорит Наталья. – Она была еще на смене. Я поблагодарила ее за спасенную жизнь и сказал, что если бы не она, меня бы уже не было. Еще раз хочу сказать ей огромное спасибо, а также водителю Николаю, который быстро доставил меня в Карагайскую больницу. Хочу, чтобы все местные жители знали, что с такими медиками они в надежных руках.

- Это было нашим профессиональным долгом, - говорит Ольга Вяткина. - Да, действительно, ситуация была критической, и мы боролись за ее жизнь.

Сейчас Наталье ничего не угрожает, приехав в Пермь, она обратилась в поликлинику, ей назначили анализы и сейчас она чувствует себя гораздо лучше.

ВАЖНО!

Первая помощь при анафилактическом шоке от Роспотребнадзора.

Анафилактический шок - аллергическая реакция немедленного типа.

Как его распознать?

Внезапное начало, симптомы нарастают «на глазах», типичный шок развивается в течение от 2 минут до 2 часов.

Причины анафилактического шока

Наиболее тяжелый шок развивается обычно при введении лекарственных веществ внутривенно: антибиотиков, препаратов для наркоза, анестезии, диагностических контрастов, вакцин, сывороток и прочих. Но если вы не практикуете самолечение капельницами или уколами на дому, то остаться без медпомощи в случае развития шока на лекарственные препараты вам не грозит.

Самыми частыми причинами бытовой анафилаксии, когда нужно самостоятельно действовать до приезда медиков - укусы насекомых, в большинстве случаев - пчел и пищевые продукты (арахис, соя, лесные орехи, молоко, яйца, рыба, моллюски, сельдерей).

Первая помощь

Алгоритм первой помощи при анафилактическом шоке заключается в немедленном вызове скорой помощи. Если Вы один, после вызова скорой помощи нужно открыть входные двери, что бы врачи могли попасть к вам даже в случае потери сознания. Если вы оказываете помощь, запомните, что не следует оставлять пострадавшего в одиночестве – нужно контролировать проходимость дыхательных путей, обеспечить доступ свежего воздуха. Уложите пострадавшего на спину, а его ноги поднимите вверх, чтобы улучшить приток крови к головному мозгу.

Не позволяйте садится или вставать, так как это может привести к потере сознания. Если человек заторможен или уже без сознания, поверните голову на бок, приоткройте рот, чтобы в случае рвоты он не захлебнулся. Следите за пульсом и дыханием. При укусе насекомого (например, пчелы), следует незамедлительно удалить жало.

Единственный рекомендованный для самопомощи лекарственный препарат, который может спасти жизнь при анафилаксии - это адреналин (эпинефрин). Адреналин останавливает развитие шока, воздействуя, прежде всего, на сердечно-сосудистую систему.

Если человек бледнеет, пульс слабо прощупывается, удары сердца глухие, дыхание затруднено – нужна инъекция адреналина. Укол нужно сделать внутримышечно, например, в боковую часть бедра.

Взрослому человеку вводят не более половины ампулы. Это 0,5 мл 0,1% раствора препарата. Максимальная разовая доза для ребенка - 0,3 мл, для младенца до года - 0,1 мл. Через 10-15 минут инъекцию можно повторить. Адреналин продается в аптеках без рецепта.

Замедлить развитие шока могут противоаллергические препараты. При необходимости будьте готовы начать непрямой массаж сердца и искусственное дыхание.

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