Погода в Пермском крае резко изменится: синоптики рассказали, что ждет пермяков

Начавшаяся неделя обещает остудить жару, которую погода подарила нам под занавес лета. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Чтобы спастись от жары, мы в реке все выходные просидели, на огороде земляника и шиповник буйным цветом цветут и все это в конце августа! Такими темпами нам скоро на курорты ездить не придется, дома и загорим, и накупаемся! – не перестают радоваться длинному теплому лету пермяки.

Уральское лето в этом сезоне действительно выдалось рекордным: продолжительное тепло без возврата холодов началось еще в мае, а под занавес августа были зафиксированы три дня с рекордно высокой температурой. В итоге были побиты три суточных рекорда за всю историю наблюдений за погодой.

Но начавшаяся неделя обещает остудить жару, которую природа подарила нам под занавес лета. Осадков будет очень мало, и пройдут они лишь местами. Ливневые дожди с грозами ожидаются в начале недели в центральных районах края, в середине недели – по северу.

- Антициклон, ставший причиной климатических рекордов, будет отступать в Западную Сибирь, ему на смену придет новый антициклон со Скандинавии, который принесет в Пермский край значительное похолодание, - объяснили в ГИС-Центре ПГНИУ. – Температура будет возвращаться к климатической норме конца августа, а к концу недели опустится даже на 1-3 градуса ниже нормы.

Во вторник, 24 августа, на большей части Прикамья еще ожидается +20 …+24 , а по юго-востоку до +30…+32 , но уже в среду северо-западные районы окажутся под влиянием холодного фронта, ночью похолодает до +6…+8 , не исключены грозы и шквалистый ветер.

В четверг и пятницу в северной части края будет на 6-8 градусов холоднее: днем +15…+18 , по югу до +22…+24 . В Перми столбик термометра поднимется до +20 .

А вот в субботу и воскресенье ожидается мощное арктическое вторжение в Зауралье. Пермский край останется на его периферии. Дневные температуры составят +12…+14 , и сильно похолодает в ночные часы: температура может составить +4…+9 , а на северо-востоке края до +1 .