Развитие культуры села, поддержка интересных проектов и улучшение материально-технической базы: как в Прикамье реализуется нацпроект «Культура»

Фото предоставлено Министерством культуры Пермского края

Ежегодно в рамках национального проекта «Культура» Пермский край активно получает федеральное финансирование на открытие модельных библиотек, виртуальных концертных залов, поставку музыкальных инструментов и ремонты домов культуры.

Так, благодаря нацпроекту в следующем году начнутся ремонты муниципальных учреждений культуры, которые победили в августе в конкурсных отборах Минкультуры РФ. По направлению «Реновация региональных и муниципальных учреждений» речь идет о капитальном ремонте музеев, одобрена заявка Пермского края на 2023 г. Планируется отреставрировать «Верещагинский музейно-культурный центр», почти за 2,5 миллиона рублей, при софинансировании от региона в 30%.

По направлению «Капитальный ремонт учреждений культурно-досугового типа в сельской местности» в Минкульт РФ было подано 7 заявок. На следующий год одобрено 3 заявки на общую сумму федеральных средств 33 миллиона 928 тысяч: капремонт домов культуры в с. Усть-Кишерть, в с. Верхнее Калино Чусовского городского округа и в поселке Марковский Чайковского городского округа.

Краевых средств всего 11 миллионов 309 тысяч рублей (софинансирование от региона – не менее 25 %). На 2023 г. одобрено чуть более 41-го миллиона рублей. В заявку вошли ДК в с. Култаево, с. Фролы, с. Кояново.