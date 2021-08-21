Коронавирус в Перми, последние новости на 22 августа 2021 года: заболели 474 человека, вылечились 503

В Пермском крае проведено более 2,5 миллионов тестов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На утро 22 августа 2021 года в Пермском крае было выявлено 83 019 пациентов с официально подтвержденным диагнозом COVID-19. Только за минувшие сутки в регионе поставили 474 новых диагнозов.

120 пациентов были госпитализированы в больницы, 354 – лечатся амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Среди 474 новых инфицированных 175 мужчин, 299 женщин и 45 детей.

Из взрослых, тех, кому от 15 до 29 лет – 48 человек, от 30 до 49 лет – 140 человек, 207 в возрасте 50-64 и 34 человека старше 65 лет. Заболевшим назначено лечение.

За эти же сутки вылечились и списались с больничного 503 человека.

Новые заболевшие обнаружены в 26 территориях региона.

- Больше всего жителей с COVID-19 выявлено в Перми – 199, - сообщает краевой оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. - На втором месте по заболеваемости – Добрянский и Чусовской городские округа, где обнаружено по 62 инфицированных. Третье место занимает Октябрьский городской округ, где заболели 29 жителей.

В Соликамском городском округе коронавирусная инфекция диагностирована у 22 человек, в Березниках – у 20, в Чайковском – у 17, в Пермском муниципальном районе – у 16. В Краснокамском городском округе COVID-19 подтвердился у восьми человек, в Осинском городском округе – у семи, в Бардымском муниципальном округе – у пяти, в Кудымкарском муниципальном округе – у четырех.

По три заболевших выявлено в Губахе и Очерском городском округе, по два – в Куединском муниципальном округе, Кунгуре, Кунгурском муниципальном районе, Гремячинском и Чердынском городских округах.

По одному инфицированному выявлено в семи территориях Пермского края. Это Кудымкар, Александровский, Еловский и Карагайский муниципальные округа, а также Горнозаводский, Лысьвенский и Нытвенский городские округа.