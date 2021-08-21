Когда в Перми исчезнут кондукторы, а младшеклассники начнут ездить бесплатно

В четвертом квартале в департаменте транспорта смогут более детально озвучить график перехода на бескондукторную систему. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Каждый день пермяков перевозят по городу около 700 автобусов. Возраст самого старого из них - 10 лет, но большинство автобусов в ходе транспортной реформы удалось поменять на новые: 2019-2020 года выпуска. А с начала учебного года количество единиц общественного транспорта на улицах Перми станет еще больше.

О проблемах и нововведениях в работе транспортной отрасли города рассказал в эфире на радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) начальник департамента транспорта администрации Перми Анатолий Путин.

О бесплатном проезде для младших школьников

- С 1 января 2022 года планируется ввести бесплатный проезд в общественном транспорте для школьников с 1 по 4 класс. Сейчас в Перми 57 тысяч таких школьников, из них по данным соцопросов – около 30% пользуются общественным транспортом. Также льгота коснется и членов многодетных малоимущих семей. Последним будет предоставляться два вида проездных: на 30 поездок со скидкой 30% и безлимитный проездной на месяц. В ближайшее время это решение должны одобрить депутаты, и начнется подготовительная работа: будут изготавливаться специальные проездные, а маленькие пермяки до начала января смогут спокойно их оформить и получить.

Как будет действовать система? Карту при входе в салон в любом случае нужно будет прикладывать к валидатору. Списания средств производиться не будет, просто этим будет фиксироваться факт поездки.

Об остановках вне парковочного кармана

- Подъезд автобусов к остановочным карманам проверяется службой контролеров, и, если такое нарушение фиксируется, либо водитель высаживает пассажиров из полосы движения, об этом необходимо сообщать в департамент транспорта. Мы запросим видеозапись от перевозчика и если факт подтвердится, то нарушение будет караться штрафными санкциями.

О масках в салоне автобуса или трамвая

- Вопрос с мазками тема сложная. Все мы понимаем, что при том объеме заболевания, который у нас есть, маски в транспорте носить необходимо. Причем, от каждого пассажира этого требует Роспотребнадзор. И носить маску нужно, как положено: чтобы она закрывала рот и нос, а также плотно прилегала к лицу. Если в ходе проверки будет выявлен пассажир без маски, то ответственность в первую очередь ляжет на кондуктора и перевозчика. А это существенный штраф от 100 до 300 тысяч рублей. И многие пермские перевозчики уже не раз попадали на такие проверки.

О работе кондукторов

- Кондукторы, как представители профессии, связанной с людьми, подлежат обязательной вакцинации. При зарплате 20-25 тысяч рублей работа эта непростая: часто возникают конфликтные ситуации, причем нередко из-за поведения конфликтных пассажиров. Многие из спорных ситуаций кондуктор самостоятельно решить не может в силу того, что он не имеет права высадить пассажира или просто физически противостоять ему. У некоторых перевозчиков есть на такой случай контракт с ГБР: сотрудники группы быстрого реагирования прибывают на место, чтобы решить спорную ситуацию. Либо конфликтующим сторонам приходится вызывать и ждать приезда полиции. А ведь если автобус стоит, то перевозчик теряет свои доходы. Понятно, что из-за этого в профессии кондуктора существует большая текучка кадров. Люди приходят, люди уходят.

И у нас появились планы по введению бескондукторной системы. Сейчас выясняется вопрос, какой штат кондукторов укомплектован у перевозчиков. Параллельно с этим мы работаем над устранением тех недочетов, которые были выявлены в ходе эксперимента. Думаю, в четвертом квартале этого года мы сможем более детально озвучить график, по которому будем переходить к бескондукторной системе. Делаться это будет постепенно, в течение нескольких месяцев, чтобы и пассажиры успели привыкнуть, и высвободившиеся кондукторы трудоустроились.

Об итогах голосование за новое тарифное меню

- Из-за нестабильной ситуации с заболеваемостью и коронавирусными ограничениями, пассажиры опасаются приобретать проездные на 60 или 90 поездок, потому что переживают, что не изъездят их. Еще в ходе голосования выяснилось, что самая популярная причина, по которой люди не пользуются проездным, это то, что количество поездок, заложенное в цену проездного, выше, чем потребность пассажира в поездках.

И пермяки предложили доработать нам тарифное меню: ввести проездной на меньшее количество поездок, а также ввести «безлимит» на полмесяца. Скорей всего, оба вида этих проездных мы сейчас будем вводить в проект доработки тарифного меню.

Еще жители предлагают возможность переноса даты проездного, чтобы купленные поездки не сгорали, либо возможность поставить проездной на «заморозку». Мы будем думать, как разработать это технический. Также сейчас разрабатывается приложение, которое позволит с помощью смартфона оплачивать проезд в транспорте и не зависеть от работы валидатора.