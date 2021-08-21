Синоптики: экстремальная жара установила в Перми суточный рекорд за всю историю наблюдений

Причина такой природной аномалии – заход тропического воздуха с северо-западного Казахстана. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

20 августа стал на Урале первым из серии экстремально жарких дней. Причина такой природной аномалии – заход тропического воздуха с северо-западного Казахстана.

- Это уже третья волна жары в сезоне 2021 года для нашего региона, - объясняют специалисты ГИС-Центра ПГНИУ. - До этого экстремально высокая температура при похожей синоптической ситуации наблюдалась в середине мая и в конце июня.

Августовская волна жары станет самой продолжительной и интенсивной. Это связано не только с редким синоптическим процессом, но и с сильной засухой на Южном Урале.

20 августа на многих метеостанциях были перекрыты рекорды максимальной температуры для второй половины августа, а местами температура воздуха приблизилась к абсолютным историческим максимумам за весь период наблюдений. Абсолютные максимумы второй половины августа перекрывались сразу на 1,5-2 градуса. А отклонение от нормы составило 11-12 градусов.

- В Пермском крае температура воздуха оказалась даже чуть выше прогнозов, - говорят синоптики. - В Перми максимум составил +33,8 - это новый суточный рекорд (на 0,4 выше, чем в этот день в 1934 году). По югу края день стал самым жарким за нынешнее лето, жара достигла критерия опасного метеорологического явления. Максимумы составили в Чайковском +36,9 , в Ножовке +36,5 , в Осе +36,2 , в Чернушке +36,0 , в Кунгуре +35,5 , в Верещагино +34,8 , в Большой Соснове +35,4 . По северу края максимумы составили +30…+33 .

В ближайшие дни жара усилится еще на 1-2 и распространится на большую часть края. Своего максимального пика температура достигнет в воскресенье, 22 августа. По южной части края 21-22 августа максимальная температура составит +35…+37,5 , в Перми около +35 .

В воскресенье днем усилится южный ветер с порывами до 10-12 м/с, что приведет к росту пожароопасности. Прохождение холодного фронта по уточненным данным ожидается уже в понедельник 23 августа. При этом вероятность гроз со шквалами выше на севере края, в связи с более высокой влажностью воздуха.

Из-за аномальной жары многие метеозависимые пермяки мучаются с давлением.

- В такую погоду у людей с хроническими заболеваниями утром бывает пониженное давление, вечером подскакивает, - советует главный внештатный терапевт Министерства здравоохранения Пермского края Наталья Корягина. - Важно продолжать плановый прием препаратов, которые назначил врач. В сильную жару нужно больше пить воды, не выходить на солнцепек. На огороде лучше работать рано утром или вечером, когда солнце спадет, не работайте в наклон, надевайте светлую, дышащую одежду из натуральных тканей, а лучше всего в такие жаркие дни днем поспать.