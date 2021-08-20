Коронавирус в Перми, последние новости на 21 августа 2021 года: среди вновь заболевших 62 ребенка

В Прикамье доставлено еще 16 400 комплектов вакцины. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По данным Роспотребнадзора, на утро 21 августа общее число инфицированных коронавирусом в Пермском крае достигло 82545. За минувшие сутки в регионе выявлено 474 новых случая заражения COVID-19: 73 человека проходят лечение в больницах, 401 – амбулаторно на дому.

В числе новых инфицированных 62 ребенка. Из взрослых: от 15 до 29 лет – 96 человек, от 30 до 49 лет – 185 человек, 69 в возрасте 50-64 и 62 человека старше 65 лет.

Инфографика: оперштаб

Новые заболевшие обнаружены в 34 территориях региона. Больше всего жителей с COVID-19 выявлено в Перми – 239. На втором месте – Добрянский городской округ, там обнаружено 26 человек с инфекцией. На третьем месте – Березники, где зафиксирован 21 случай заболевания.

В Очерском городском округе диагноз «коронавирус» подтвердился у 18 человек. По 16 случаев болезни выявлено в Пермском районе и Соликамском округе. В Ильинском округе заболели 15 жителей, в Верещагинском округе – 13, в Краснокамском округе – 12. В Кунгуре и в Чусовском округе коронавирус подтвержден у десяти человек. В Оханском округе - у девяти.

По 6 заболевших обнаружено в Кунгурском муниципальном районе и Нытвенском городском округе, по 5 – в Губахе, Кочевском муниципальном округе и Кудымкаре, по 4 – в Октябрьском городском округе, а также в Березовском, Кудымкарском и Сивинском муниципальных округах.

Выздоровели за минувшие сутки 420 человек, всего побороли болезнь – 72529 жителей Прикамья.

По информации оперативного штаба, скончались от коронавируса за минувшие сутки еще 29 человек. Всего же с начала пандемии в Пермском крае скончались от ковида 3792 человека.

На лечении в больнице остается 3607 человек, в том числе 188 на аппаратах ИВЛ. Свободных коек в ковидных отделениях осталось 18,4 процента. 18529 человек находятся на карантине.

В Прикамье продолжается массовая вакцинация. Накануне в регион было доставлено 16 400 комплектов препарата «ГамКовидВак» («Спутник V»).