«Врачам, которые борются с ковидом, нужно памятник ставить»

Владимир Николаевич 20 лет возглавляет одну из крупнейших больниц Перми. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На его счету сотни спасенных жизней, тысячи благодарных пациентов и их родственников. Все эти слова о заслуженном враче России, кандидате медицинских наук, главном враче Городской клинической больницы №2 им. Ф. Х. Граля Владимире Николаевиче Грязнове.

Лечил детей и учил студентов

В этом году он отметил 20-летие работы в должности главврача больницы, а сегодня, 20 августа, Владимир Николаевич празднует свой юбилей. О том, почему пришел в медицину и как проходил путь от участкового педиатра до главного врача больницы, Владимир Грязнов рассказал журналистам «Комсомолки».

- В медицину я пришел самостоятельно, родители у меня - педагоги, - говорит Владимир Грязнов. - В детстве я часто болел, и лечила меня прекрасная врач-педиатр. Мне запало в душу ее трепетное отношение к больным детям, и я начал задумываться о том, чтобы тоже стать детским врачом. В старших классах по личной инициативе начал ходить в больницы на операции. После школы поступил в Воронежский государственный медицинский институт на педиатрическое отделение. Несмотря на то, что уже много лет работаю на должности взрослого врача, в душе я - педиатр и остаюсь им!

В 1974 году после окончания вуза молодого специалиста распределили в Пермь, и Владимир Грязнов начал работать участковым педиатром в детской больнице №15 в Индустриальном районе. Потом были два года службы в армии на космодроме Плесецк, а по возвращении - должность врача реанимационного отделения в родной больнице.

- Вскоре мне предложили стать преподавателем в медицинском институте, и несколько лет я учил студентов, - вспоминает Владимир Николаевич.

Однако желание лечить взяло верх, и Владимир Грязнов вернулся в родную больницу, а затем был приглашен возглавить детское реанимационное отделение областной больницы.

- Самые печальные случаи, это когда ты теряешь детей, и я вспоминаю это постоянно, - говорит доктор. - У меня было много потерь, но было много и побед, и я благодарен своим коллегам, которые помогали мне пережить боль этих потерь и радость побед. Помню, на свой страх и риск мы тогда вводили новые методики и в буквальном смысле доставали пациентов с того света.

Знаменитое здание больницы Граля находится в самом центре Перми. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Вспоминает доктор шестимесячного малыша, которому для спасения требовалась искусственная вентиляция легких. Детских аппаратов ИВЛ тогда не было, и они придумали приспособить для этого взрослые аппараты.

- Это надо было видеть: лежит малыш весом пять килограммов, а рядом гудят два работающих аппарата, трубки от которых вентилируют ему одно и второе легкое. И ведь мы спасли его тогда и выходили!

Те маленькие пациенты, которых лечил Владимир Николаевич, сейчас уже сами стали родителями. Есть немало тех, с кем он продолжает общаться, благодарные пациенты до сих пор поздравляют его с праздниками.

Часы приема - это формальность

С 2001 года Владимир Николаевич Грязнов - главный врач Городской клинической больницы №2 им. Ф. Х. Граля. Под его руководством больница стала лауреатом Международной Премии «Профессия - жизнь». А также была награждена символом премии - статуэткой «Милосердие», орденом «За Честь, Доблесть, Созидание, Милосердие» и Сертификатом «Общественное Признание».

- Больница у нас крупная: 500 разнопрофильных коек и более тысячи сотрудников, - говорит главврач ГКБ №2. - Управлять всем этим организмом непросто, но я убеждаюсь, что самое главное в моей работе - это работать с людьми: коллегами, пациентами и их родственниками. Я никогда не стремился работать на руководящих постах, но по жизни мне всегда приходилось быть лидером: я занимался волейболом и был капитаном сначала школьной команды, потом тренировал сборную института. И из-за моих лидерских качеств люди ко мне относятся соответствующе: они видят работу и ее результат. На кабинете у меня написаны часы приема, но это ни о чем не говорит. Кому нужно - тот приходит в любое время, и я всегда его приму.

Когда началась третья волна коронавируса, весь семиэтажный корпус больницы перепрофилировали под COVID-19.

- Заболевание это очень сложное и коварное как для больного, так и для его родственников. У людей пожилого возраста и пациентов с хроническими заболеваниями наблюдается большая летальность. Сам я месяц назад перенес ковид, и понимаю, что в выздоровлении очень важно терпение, а медицинскому персоналу, который работает с этим заболеванием, нужно ставить памятник! Они не знают ни дня, ни ночи, всю смену находятся в душных масках и СИЗах, пытаясь отвоевать своих пациентов у опасной болезни.

Случалось, что сотрудники заражались и тоже заболевали, поэтому сейчас 90% всех, кто работает в больнице, вакцинировались от коронавируса.

- Лежа в стационаре, изучил работу коллег, что называется, изнутри, - говорит Владимир Николаевич. - Когда ты видишь, что утром в соседней палате лежит тяжелый пациент, а к вечеру его не стало, здоровья это не прибавляет. Но, к сожалению, достучаться до людей сложно. Мы в больнице каждый день сталкиваемся с тяжелыми реанимационными пациентами, а посмотрите, что происходит на улицах и в магазинах… люди просто не носят маски. А ведь лечение каждого заболевшего - это очень затратно! Препараты для лечения - крайне дорогие. Нам, конечно, ни в чем не отказывают, но я постоянно думаю о том, что многие могли бы избежать заражения, если б соблюдали элементарные меры предосторожности.

Еще одна проблема, с которой сталкиваются врачи, работающие с коронавирусом, - это профессиональное выгорание. Очень трудно больше года оказывать помощь в экстремальных условиях, и примеров этому, и опыта такого в мирной жизни за период более века нет. Тут главное - быть внимательным к сотрудникам, замечать их настроения и вовремя поддержать, если у человека силы на исходе.

- Стараешься людей успокоить, и когда они тебе верят - это действенная мера, - объясняет юбиляр. - Мы прекрасно понимаем, что у всех есть своя жизнь за стенами больницы, поэтому их просьбы и пожелания стараемся выполнять. И несмотря ни на что, сотрудники держатся за свою работу, и текучести у нас нет.

Сотрудницы спешат поздравить Владимира Николаевича. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С ЮБИЛЕЕМ!

Анастасия Крутень, министр здравоохранения Пермского края:

- От всей души хочу поздравить Владимира Николаевича с юбилеем! Он не просто прекрасный врач, но и замечательный человек - надежный, внимательный, добрый. Он стал наставником не только для сотен студентов, но и для многих молодых коллег, с которыми он не только щедро делится опытом, знаниями, но и на своем примере показывает, каким должен быть настоящий Врач. Огромное спасибо Владимиру Николаевичу за его бесценный вклад в наше общее дело!

Евгения Казаченко, заведующая гастроэнтерологическим отделением ГКБ №2 им. Ф. Х. Граля:

- Мы работам с Владимиром Николаевичем уже 20 лет вместе, и за это время смогли не только друг друга узнать, но и подружиться. У него заслуженный авторитет в коллективе: когда проходило голосование за продление его рабочего срока в качестве главного врача, все проголосовали единогласно! Как руководитель он в меру строг, с чувством юмора, всегда готов прийти на помощь, даже если вопрос касается какой-то личной просьбы или медицинская проблема у детей или родственников.

Наталья Иванова, заведующая отделением функциональной диагностики ГКБ №2 им. Ф. Х. Граля:

- Понимание с его стороны к нашей службе очень большое. В свое время мы организовывали первую в городе и крае круглосуточную службу ультразвуковой диагностики. И таким образом, не побоюсь сказать, спасли тысячи жизней. Люди поступают к нам в больницу с разными патологиями, а ранняя постановка диагноза у экстренного больного уже на уровне приемного отделения способствует его правильному лечению и скорейшему выздоровлению.

Татьяна Лебедева долгое время возглавляла отделение реанимации в ГКБ №2 им. Ф. Х. Граля:

- За годы работы вместе у нас было прекрасное взаимопонимание. Он всегда развивал и поддерживал нашу службу. Мы старались быть «на волне»: внедряли новые технологии и методы лечения, а Владимир Николаевич был нашей опорой. Когда тяжелым больным были необходимы консультации специалистов, он никогда не отказывал, всегда во всем помогал.

Наталья Зеленина, главная медсестра ГКБ №2 им. Ф. Х. Граля:

- У меня только добрые слова в адрес Владимира Николаевича. Мне с ним очень комфортно работать: с его стороны всегда чувствуются внимание и справедливость. Дай Бог ему здоровья на долгие-долгие лета.