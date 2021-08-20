Екатерина Зотина одна воспитывает четырех детей. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Недавно я прочитала пост одной блогерши, где та жалуется, что собрала ребенка в школу на 50 тысяч рублей, - рассказывает многодетная мама из Перми Екатерина Зотина. – Вопрос, зачем покупать ребенку два сарафана и еще брюки, которые она не успеет износить? Дети ведь растут очень быстро. Конечно, если ты хочешь купить своему ребенку портфель за десять тысяч и дорогие тетради, то можно и сто тысяч потратить, все от семейного бюджета зависит. Но можно собрать ребенка в школу максимально бюджетно. И по нынешним временам это вполне реально.

Не секрет, что первоклашке все нужно покупать с нуля Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Даже на форме в статусной школе можно экономить

Екатерина Зотина одна воспитывает четырех детей. Она бюджетница, работает воспитателем в детском саду. И нередко - чтобы собрать детей в школу - берет подработку во время отпуска. Поэтому понятно ее желание максимально сэкономить на всем. И те способы, которые вынужденно изобрела многодетная мама из Перми, могут подойти любой семье, где тоже планируют сэкономить на сборах в школу.

- В этом году в школу идут все мои дети: старшие дочери в девятый и десятый класс, сыновья в первый и четвертый, - объясняет Екатерина. – А сборы в школу я всегда делю на три части: форма, спортивная форма и канцтовары.

Шикарные рубашки можно купить за 499 рублей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ее старшие дочери учатся в статусной школе, туда же поступил и младший ребенок.

- В школе носят определенную форму, которую индивидуально шьют для каждого ребенка, и ты вынужден придерживаться этих правил, - подсчитывает женщина. – Подобный трикотажный жилет можно было бы купить за 400 рублей, но нам пришлось выложить 1 300, и никуда не денешься. Это форма.

Но Екатерина все же нашла способ, как сэкономить на форме.

- Никто же не говорит, что нужно обязательно брать рубашки от Gucci или других известных брендов, - объясняет она. - Много лет я покупаю рубашки и блузки неплохого качества в известном детском магазине по очень бюджетным ценам. Раньше брала по 390, сейчас они подорожали до 490 руб. Блузки чуть дороже. Беру сразу по две: белую на праздники и на «каждый день» с коротким рукавом. У таких рубашек не нужно постоянно застирывать рукава, и даже зимой дети не мерзнут, ведь в школе всегда жарко.

Любимец семьи, кот Енот, умудрился покусать нашего фотографа Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

У девочек в старшем звене форма становится более свободная: это брюки или юбка и светлая блузка.

- Здесь у меня тоже получается сэкономить: я умею шить, купила ткани и сшила дочери юбку. Вместе с фурнитурой она обошлась нам в 350 рублей. К тому же девочки уже не так быстро растут и блузки остались у нас с прошлого года. Но даже если нужно что-то новое, то сейчас очень много магазинов и интернет-магазинов, где проводятся акции и распродажи. Я всегда ищу такие, где за две вещи платишь - три берешь, для нашей семьи это прекрасный выход.

Старший сын Екатерины учится в обычной школе, где не требуется определенной формы, и родители выбирают только цвет костюма, в который будет одет каждый класс. Комплект - брюки и жилет - Екатерина ему купила за 1 500 рублей.

А вот рюкзак лучше покупать весной, тогда он обойдется в два раза дешевле Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Проводим ревизию в конце года

Не секрет, что первоклашке все нужно покупать с нуля и каждый раз, когда дети Екатерины первый раз шли в школу, она так и делала. А вот с теми, кто учится не первый год, есть еще несколько лайфхаков поберечь семейный бюджет.

- В конце учебного года мы всегда проводим ревизию того, что у нас осталось, - говорит пермячка. - Мы никогда не выбрасываем тетради, если в них еще остались листочки. Мы каждый раз проговариваем, что к тетради мы относимся бережно, дописываем ее до конца, ведь это деньги, которые зарабатываются не так просто. В старших классах тетради толстые, и дочкам это даже помогает вернуться к материалу: посмотреть, вспомнить, что они проходили раньше.

Детишки помогают Екатерине по хозяйству Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В отдельную стопку складываются и тетрадные обложки. Если они чистые и аккуратные, то зачем покупать новые?

Лыжи покупаем летом

Чаще всего в младших классах на физкультуру требуется белая футболка и черные шорты, бриджи или штаны.

- У моего старшего сына родители в классе решили, что на физкультуру у них будет желтая футболка, и каждый год в известном спортивном магазине я приобретаю сразу три таких за 99 рублей. Всякое может случиться: забыл, потерял, не успел переоделся и испачкался красками.

Дочери Екатерины поддерживают маму в экономии. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Кроссовки для физкультуры в многодетной семье обычно покупают к новому учебному году, а летом их донашивают.

- И у нас никогда ничего не пропадает, и даже редко что остается младшим. Замечу, я не беру дорогие модели, потому что дети быстро вырастают, и долго их не носят. Что касается лыж, то покупать их нужно летом. В это время они гораздо дешевле, чем к сезону. В прошлом году я купила комплект – лыжи, палки и крепления - за 1 400 рублей.

Дочкам Екатерина лыжи не покупает, так как их выдают в школе на уроках физкультуры.

Собираемся в школу весной

Еще одна возможность сэкономить - это приобретать все необходимое заранее: весной или в начале лета, ведь ближе к августу цены начинают подниматься процентов на 20.

- Рюкзак младшему я покупала в конце мая, - рассказывает женщина. - В магазинах тогда они стоили по три с половиной тысячи рублей, а на сайте я нашла прекрасный рюкзак из прошлой коллекции за 1 600. Разница ощутима! К тому же в конце учебного года бывают скидки.

Еще один лайфхак от многодетной мамы: не стоит непременно покупать все-все к 1 сентября. Ведь только на первых уроках учителя расскажут, какие тетради понадобятся детям для учебы.

Екатерина первоклассная хозяйка. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Также получится существенно поберечь семейный бюджет, если тетради и обложки покупать упаковками, а ручки и карандаши - коробками.

- Все равно все это теряется и ломается, и каждый раз тратить на покупку новых по 50-100 рублей, я не вижу смысла, - объясняет Екатерина. – Всегда беру сразу несколько баночек клея, ластиков и наборов кистей, цветной бумаги и картона. Если что-то не израсходуется - перейдет на следующий год.

Что касается дневников, то сыновьям мама их покупает, а для дочек, которые учатся в старших классах, это уже необязательно. Расписание, оценки и домашнее задание у них всегда записано в электронном дневнике.

- А в случае, если дочкам хочется пенал или сумку подороже, я предлагаю им найти подработку или помогать мне и тогда они могут покупать себе что хотят. Вариантов подработать для подростков сейчас масса: в отрядах мэра, промоутером, сотрудником в кафе быстрого питания или на почте. Да и полезно это. Деньги, конечно, небольшие, но это уже деньги! К тому же дети начинают понимать, как они зарабатываются.

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