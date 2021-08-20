Битва за шесть очков: «Амкар-Пермь» принимает «Челябинск»

Фото: ФК "Амкар-Пермь"

В субботу, 21 августа ФК «Амкар-Пермь» на своем поле сыграет с одним из конкурентов за повышение в классе – «Челябинском». Матч в рамках ФНЛ-2 состоится на стадионе «Звезда» и начнется в 16:00 по местному времени.

Наш завтрашний соперник расположился в верхней части турнирной таблицы. Напомним, положение команд группы «4» ФНЛ-2 после пяти туров чемпионата следующее: на 1-м месте идет ульяновская «Волга» (13 очков). Наш завтрашний соперник занимает 2-ю позицию с 12-ю очками в активе. На 3-м месте разместился «Амкар» - 11 очков. Замыкают пятерку омский «Иртыш» (10 очков) и барнаульское «Динамо» (9 очков). Плотность команд высока и в случае завтрашней победы пермяки вполне могут занять первое место. Разумеется, при потере очков конкурентами.

Отметим, завтрашний оппонент пермяков идет без поражений. В 4-х матчах ФНЛ-2 челябинцы набрали 100% очков, одержав 4 победы. Однако с лидерами турнира южноуральцы еще не встречались. Две победы были добыты над командами с последних мест – «Зенитом-Ижевск» (1:0) и тольяттинской «Ладой» (3:0). Со счетом 2:0 был обыгран середняк – «Оренбург-2». Еще одну победу «Челябинск» одержал над «Новосибирском» (2:1), который идет на 7-м месте.

А еще после матча с «Челябинском» «Амкар» на данной дистанции повстречается с каждым из клубов первой пятерки. Напомним, ранее пермяки одержали гостевые победы над «Динамо» (1:0) и «Иртышом» (2:1). После разошлись миром с «Тюменью» (1:1) и ульяновской «Волгой» (0:0). А в самом последнем матче на данный момент разгромили аутсайдера турнира – «Ладу-Тольятти» (6:0).

К игре пермяки подойдут без потерь и в полной боевой готовности. Команде не поможет только выбывший на полгода из-за травмы защитник Никита Верхунов.

Ориентировочный состав «Амкара» от «КП-Пермь»:

Вратарь: Никита Решетняк

Линия обороны: Константин Морозов, Максим Жестоков, Илья Шабанов, Максим Елеев

Полузащита: Евгений Чабанов, Никита Дроздов, Михаил Горелишвили, Евгений Тюкалов (к), Иван Маркелов

Нападение: Павел Соломатин

Напомним, стартовый свисток прозвучит завтра в 16:00 на стадионе «Звезда» (0+). Онлайн-трансляцию встречи можно будет посмотреть здесь.

Из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, клуб все также сможет пустить на трибуны 200-250 человек. Билеты по-прежнему можно купить в кассах: ул. Куйбышева, 97. В субботу с 12:00 до 17:00.

Отметим, что теперь билеты теперь можно купить и онлайн в группе «Амкара» ВКонтакте.

Чтобы попасть на игру, нужно предъявить билет, паспорт, а также один из трех документов:

1. Сертификат вакцинации

2. Отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до начала игры

3. Сертификат переболевшего ковидом.

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