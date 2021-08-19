Коронавирус в Прикамье, последние новости на 20 августа 2021 года: в регионе вакцинировалось 620 тысяч жителей

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По последним данным Роспотребнадзора, в Пермском крае за сути коронавирусной инфекцией заболели 475 человек. Из них 85 человек лечатся в больницах, 390 – на дому под наблюдением врачей. Новые заболевшие - это 194 пациентов мужского пола, 281 – женского, среди них 46 детей. Скончалось от инфекции 29 пациентов.

По результатам исследований Роспотребнадзора за минувшие сутки, в Пермском крае зафиксировано 475 случаев заражения COVID-19. Новые заболевшие обнаружены в 30 территориях региона.

Больше всего заражений Перми – 258. Далее следует Верещагинский городской округ. В нем обнаружено 36 человек с инфекцией. На третьем месте идет Губаха, где зафиксировано 22 случая заболевания.

В Оханском городском округе заболевание подтвердили у 21 человека, в Чернушинском городском округе – у 16. В Пермском муниципальном районе – у 14. В Карагайском муниципальном округе – у 13.

По 9 случаев COVID-19 выявлено в Кунгуре и Соликамском городском округе, по 7 – в Березниках, Кизеле, Кишертском муниципальном округе, а также в Нытвенском и Чусовском городских округах. В Горнозаводском городском округе, как и в Куединском муниципальном округе коронавирусная инфекция диагностирована у 6 человек

По 4 жителя заболели в Лысьвенском городском округе и Юсьвинском муниципальном округе. Еще по 3 случая зафиксировано в Чердынском городском округе, Александровском и Кудымкарском муниципальных округах. По 2 человека заразились в Краснокамском и Октябрьском городских округах, а также в Ординском и Уинском муниципальных округах.

По одному инфицированному обнаружено в пяти территориях Пермского края. Это Кудымкар, Кунгурский муниципальный район, Березовский, Частинский и Юрлинский муниципальные округа.

Всего в Пермском крае выявлен 82071 житель с COVID-19.

Добавим, что в Пермский край привезли еще 16 400 доз вакцины от коронавируса. Новая партия будет распределена между медучреждениями, участвующими в вакцинации.

По данным Минздрава с начала вакцинации в регионе привиты 620 тысяч пермяков. Полностью завершили курс вакцинации двухкомпонентными вакцинами – 476,4 тыс. человек.