Она кричала «Помогите!»: на пляже в Перми утонула 11-летняя девочка

11-летние девочки пришли на Каму без взрослых. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В среду, 18 августа, на пляже в Перми утонула 11-летняя девочка. Трагедия случилось около 16.45 минут рядом с центральным пляжем, ближе к Коммунальному мосту.

- Я услышал детский крик: «Помогите!», увидел, как двое мужчин побежали в воду, - рассказывает очевидец произошедшего. – Я тут же схватил телефон и позвонил в службу спасения. Мужчины вытащили на берег 11-летнюю девочку. Там, где она тонула было не очень глубоко, ей было примерно по шею. Она сказала, что купалась с подругой, та не умеет плавать и ее унесло течением. Ребенок был в шоке, она замерзла и тряслась, я думаю, она до конца не понимала, что произошло. Ее укрыли одеялом, и она молча сидела. Девочки были на пляже одни, без взрослых. Пришли спасатели с пляжа, начали вызванивать родителей, потом подплыл спасательный катер, приехала "скорая". Ее осмотрели, но помощь ей не потребовалась, и к тому моменту я уже собрался домой.

По информации источника, примерно через час к поиску тела ребенка приступили водолазы. На место приехали родители девочек. Поиски 11-летней школьницы продолжались до позднего вечера, примерно в 23.30 ее тело было обнаружено, водолаз вынес ребенка на берег.

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