Кандидат в городскую Думу от партии «Новые люди» в Перми добился от властей устранения опасных мест на улице Янаульской

Валентин Шаровар.

На следующий день после аварии, срочно начали устанавливать «лежачих полицейских». Хотя местные жители уже три года требуют сделать здесь тротуар.

Люди ходят прямо по дороге

ДТП, напомним, случилось вечером 27 июля на улице Янаульская в районе дома №10 (это Орджоникидзевский район Перми). Женщина с девочкой и младенцем на руках шли прямо по проезжей части - больше здесь ходить негде. Как рассказывают очевидцы, малышка неожиданно отбежала от мамы, чтобы поймать мячик, который выронила. И в этот момент ее сбил «Ниссан».

От полученных травм пострадавшая скончалась на месте. В полиции сообщили, что по факту ДТП проводится проверка.

«Бьемся три года»

О том, что на улице Янаульской необходимы тротуары и «лежачие полицейские», жители близлежащих домов давно сигнализировали в администрацию района.

- Раньше на улице стояли только двухэтажные дома, но теперь здесь выросли 16-этажки, движение стало интенсивным, а люди вынуждены ходить по дороге, ведь тротуаров тут нет, - говорит председатель ТСЖ «Янаульская, 18» Валентин Шаравар. - Мы уже давно направляли обращения в администрацию Орджоникидзевского района с предложением обустроить здесь тротуары и ограничители скорости, ширина дороги это сделать позволяет. К тому же тут обзору мешают кусты, которые никак не могут убрать.

В 2018 году пришел ответ: в программе дорожного строительства на трехлетку обустройство тротуара на улице Янаульской не предусмотрено.

«Добьемся, чтобы улица стала безопасной»

- И точно так же нам ответили в прошлом году - что на период с 2021 по 2023 год финансирование на эти цели не предусмотрено, - продолжает Валентин Шаравар, кандидат от «Новых людей» в городскую Думу Перми. - Тогда я обратился в прокуратуру. Она вышла в суд с иском к администрации Орджоникидзевского района, администрации Перми и Департаменту дорог и транспорта. Недавно прокурор сообщил, что мы выиграли суд. Решения суда еще нет, его копию отправили письмом прокурору. Как только я с ним ознакомлюсь, станет ясно, кого привлекли к ответственности, и в какие сроки суд обязал установить тротуары и другие элементы, обеспечивающие безопасность людей. Теперь нужно работать над тем, чтобы устранить подобные опасные места и в других районах города. Надо больше прислушиваться к мнению людей и стараться сделать так, чтобы их просьбы не оставались без ответа. Они реально ощутили изменения к лучшему. Именно поэтому я баллотируюсь в городскую думу. Иду от партии «Новые люди», потому что хочу, чтобы жизнь людей в Перми была комфортной и безопасной.