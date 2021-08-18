«Единая Россия» приняла документ, по которому информационные технологии станут ближе для каждого россиянина

В штабе общественной поддержки «Единой России» прошла стратегическая сессия - «Цифровое будущее России».

На площадке штаба общественной поддержки «Единой России» был принят «Цифровой манифест». Этот документ станет основой для формирования комплекса мер по внедрению информационных технологий в повседневную жизнь каждого жителя нашей страны.

17 августа в штабе общественной поддержки «Единой России» прошла стратегическая сессия - «Цифровое будущее России». На ней выступил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, замсекретаря Генсовета «Единой России» Александр Хинштейн. Он заявил, что самыми важными аспектами в цифровизации должны быть - безопасность, свобода и развитие.

- Государство должно создать условия для равного доступа к цифровым сервисам и гарантировать соблюдение прав человека в интернете и законов РФ всеми участниками процесса, - сказал Александр Хинштейн. - И, конечно, обеспечить полную безопасность и гарантировать соблюдение конституционных норм, в том числе конфиденциальность персональных данных. И развитие: страны, цифровых технологий, общества.

Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева отметила, что для эффективной цифровизации жизни люди должны быть к ней готовы.

- В наше время необходимо уметь работать в электронной среде, знать об основных ИТ-платформах, разбираться в технологиях, - сказала Елена Шмелева. - Особенно важно это для педагогов, задача которых - передать свои знания другим. - Для подготовки учителей надо разработать курсы повышения квалификации.

Также она отметила, что дети в больших городах и в глубинке должны получать качественное образование. У всех должен быть доступ к самым качественным материалам и возможность общения с лучшими педагогами. Учителя, которые осваивают цифровые технологии, передадут свой опыт и знания детям. Программы должны быть бесплатны для всех педагогов. Особое внимание нужно уделить кибербезопасности для детей, в том числе - дошкольников.

Многодетная мама и Уполномоченный при Президенте по правам ребенка Анна Кузнецова не понаслышке знает, что при активном внедрении цифровых технологий в образовательную систему нужно соблюдать баланс. Дистанционный формат обучения не должен и не сможет заменить традиционный - система образования предусматривает не только обучение, но и воспитание. Она сообщила, что в этом году 1 сентября для ребят пройдет в традиционном формате. Она считает, что в первую очередь нужно решить проблемы с обеспеченностью всех школьников интернетом и техническими средствами для обучения.

- Знаю, что в Забайкальском крае интернета нет в 58 населенных пунктах, в Псковской области около у 20% школьников дома нет компьютера и доступа к высокоскоростному интернету, - сказала Анна Кузнецова.

О проблеме доступности современных информационных технологий в небольших населенных пунктах сказал президент «Ростелекома», сопредседатель Рабочей группы Генсовета «Единой России» по доступности и качеству коммуникаций с гражданами Михаил Осеевский.

- Подключая небольшие населенные пункты, мы должны научить жителей этих поселков пользоваться всеми современными цифровыми продуктами, - сказал Михаил Осеевский. - Особенно с учетом того, что там живет пожилое поколение. Обучение не только школьников или студентов, но и старшего поколения очень важно. Такой опыт есть и в нашей компании, есть программы с Пенсионным фондом. Я бы его обозначил в качестве одного из приоритетов на среднесрочную перспективу.

«Цифровой манифест» «Единой России» поможет сформировать единые для всей страны основы цифровизации.

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев предложил включить в документ вопросы, касающиеся медицины, а также господдержки освоения цифровых профессий.

- Государство должно помогать это делать, начиная со школы, и далее в вузах, - сказал Максут Шадаев. - И даже те, кто получил высшее образование, должны иметь возможность освоить цифровую профессию с помощью и при поддержке государства. Любые инфраструктурные инвестиции должны изначально включать в себя необходимые расходы на интеллектуальную ИТ-составляющую.

Во время работы сессии было предложено включить в Народную программу тезис о том, что государство должно всеми возможными способами поддерживать отечественных разработчиков программного обеспечения, технологий и оборудования.

- Наша IT-отрасль должна быть защищена и поддержана эффективными мерами, - сказал участник стратегической сессии «Цифровое будущее России», член Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации РФ, инициатор создания «Цифровой долины Прикамья» Антон Немкин. - Государство должно оказывать здоровый протекционизм отечественной IT-сфере, что и прописано в «манифесте» «Единой России». Там отражены важные позиции, в том числе по поводу суверенного интернета. Я считаю, важно его принять.

Хочу отметить, что в Прикамье очень высокий социальный запрос на цифровизацию: 84% опрошенных людей считают необходимым внедрение цифровых технологий в их повседневную жизнь. В регионе уже есть успешные практики реализации общественных проектов в сфере цифровизации. В рамках проекта «Цифровая долина Прикамья» появились разработки, направленные на развитие цифровых компетенций среди школьников, педагогов и журналистов. Многие инициативы вошли в проект стратегии цифровой трансформации Пермского края. «Цифровая долина Прикамья» по сути становится негосударственным проектным офисом цифровой трансформации региона, для достижения высоких показателей «цифровой зрелости» населения.

Стратегическая сессия «Цифровое будущее России» по обсуждению направлений народной программы «Единой России» прошла 17 августа в штабе общественной поддержки партии. В дискуссии приняли участие депутаты Госдумы, представители Минцифры, эксперты, общественники.