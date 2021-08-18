Космические цифры: синоптики рассказали об аномальной жаре в Пермском крае

В Пермском крае ожидается до + 35 градусов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Отдыхайте на курортах Пермского края, - шутя, говорят пермяки, о погоде у нас этим летом. - Чем мы заслужили такое лето?

Что правда, то правда! Погода в Перми этим летом была просто сказочной. Теплых и солнечных дней было много, дождей - мало. Синоптики не перестают нас удивлять, руководитель Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Павел Смирнов рассказал "КП", что в ближайшие дни Прикамье ждет аномально жаркая погода.

К нам смещается прощальный в этом сезоне тропический теплый воздух. Он накроет регион в эти выходные, придет с Казахстана и Южного Урала. Там уже сейчас наблюдается температура воздуха под 40 градусов. Эта жара двинется в нашу сторону в ближайшие 2-3 дня.

- Вероятнее всего в южных районах будет до +35 градусов, в Перми ожидается + 33…+34 градуса, - говорит Павел Смирнов. - Это очень жарко и аномально для второй половины августа, просто беспрецедентный случай. Скорее всего суточный рекорд в Перми будет побит.

Уже завтра, 18 июля, 30 градусная отметка будет достигнута. В воскресенье жара еще не отступит, в понедельник еще возможно +30...+ 33 градуса.

Это процесс кратковременный, на следующей неделе погода изменится, но вполне возможно, что центральные и восточные районы останутся при теплой погоде, а западным районам пройдут дожди.

Со вторника начнется понижение температуры и к середине неделе в Прикамье вернется к нормальным температурам, более привычным к концу августа, ожидается до +15…+20 градусов.