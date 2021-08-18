«В Перми идет настоящий строительный бум». Депутат Законодательного Собрания Пермского края Николай Дёмкин - о строительстве школ, детсадов и других важных объектов

Депутат Законодательного Собрания Николай Дёмкин

Уже в сентябре 2021 года начнет работу новый, четвертый созыв Законодательного Собрания Прикамья. Сегодня депутаты краевого парламента подводят предварительные итоги своей работы за минувшую пятилетку. Львиную долю бюджета в последние годы составляют социальные расходы - более 60%. Поэтому неудивительно, что и самые заметные достижения пятилетки, которые жители видят здесь и сейчас,- именно в этой сфере.

Новые горизонты образования

Депутат Законодательного Собрания Николай Дёмкин говорит, что с 2015 года, после 20-летнего перерыва, в регионе стали активно возводить школы и детские сады.

- В целом по краю в период 2015- 2020 годовбыло построено 17 школ на 9350 учащихся и 55 детских садов на 8300 мест, - отмечает Николай Дёмкин.

Стоит отметить, что в новых зданиях, помимо комфортных учебных классов, предусматриваются современное техническое оснащение и спортивные площадки, чтобы у ребят была возможность посещать внешкольные занятия, кружки и секции. Большое внимание уделяется и безопасности.

На возведение новых объектов социальной инфраструктуры и реконструкцию существующих в последние годы направляются беспрецедентные суммы. Строительство ведется в рамках сразу трех национальных проектов - «Демография», «Образование» и «Жилье и городская среда».

Только для реализации нацпроекта «Образование» на 2019-2024 годы направляетсяо коло 12 млрд руб. из краевого бюджета и порядка 700 млн руб. - из федерального. Также большие средства выделяются на обновление учебного оборудования, инновационные технологии и поддержку учителей.

- С января 2020 года в рамках нацпроекта «Образование» стартовал региональный проект «Современная школа».По этому проекту к 2024 году в учреждениях основного и среднего общего образования будут внедрены новые методы обучения и воспитания. На эти цели в региональном бюджете в 2019-2024 годах заложено 1,8 млрд руб., - поясняет депутат.

Изменения идут по всему краю. И, конечно, настоящий рывок совершила Пермь. В качестве примера Николай Дёмкин приводит Дзержинский район, от которого он избран в краевой парламент. Здесь осенью 2016 года открылась уникальная школа «Мастерград»на 1200 мест,в июне 2017 года- детский сад «Конструктор успеха», а в июле 2021 года -еще один детский сад «Уральские самоцветы». А в предыдущую пятилетку на правом берегу Дзержинского района были построены второй корпус детского сада №407 и новый детский сад «Легополис».

В 2019 году стартовал проект «Пермские ясли» - семейные дошкольные группы, которые могут открываться прямо в квартире. Конечно, она должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим и противопожарным требованиям. Первая такая группа открылась весной 2019 года тоже в Дзержинском районе - как структурное подразделение детского сада «Конструктор успеха». Сегодня эксперимент признан удачным: по проекту работают уже семь семейных детских садов.

Кстати, самые первые в Перми детские сады семейного типа на первых этажах домов были построены ПЗСП на Пролетарке еще в начале 2000-х. Именно отсюда началось внедрение в жизнь этой услуги.

И сегодня параллельно со строительством новых детских садов, где уже предусмотрены ясельные группы, развивается сеть частных учреждений. Им предоставляются гранты на возмещение затрат при создании новых мест и скидка на арендную плату.

Увлечения - на любой вкус

- При реконструкции школ большое внимание уделяется строительству в них спортивных объектов. Так, например, открылся бассейн в школе №84.Собственный стадион получила гимназия №31, появляются новые спортивные площадки в других образовательных учреждениях Дзержинского района, - рассказывает Николай Иванович.

Реализуются здесь и более масштабные проекты. Так, в 2019 году в микрорайоне Пролетарском был открыт новый спортивный комплекс «Рекорд» с бассейном. Здание построило градообразующее для района предприятие - АО «ПЗСП». Затем город приобрел спорткомплекс у застройщика в муниципальную собственность. Сейчас проект, по которому построен этот бассейн, уже можно назвать типовым: аналогичные спорткомплексы строятся и в других районах Перми.

В муниципальную собственность был выкуплен и спортивно-оздоровительный комплекс «Спартак». Сейчас здесь идет капитальный ремонт. Уже через два года в манеже появятся новые дорожки для бега, сектор для прыжков в длину и высоту и толкания ядра, залов для бадминтона и единоборств, тренажерный зал, медико-диагностический центр. На реконструкцию выделено 485 млн руб.

Уже в этом году в микрорайоне Парковом по адресу: ул. Шпальная, 2 начнется строительство еще одного спортивного комплекса с плавательным бассейном. Здесь будут обучать плаванию, планируется проводить тренировки спортсменов, оздоровительные занятия и соревнования регионального уровня.

Также на Парковом будет построен ледовый дворец для занятий фигурным катанием. Общая площадь здания составит порядка 12 тыс. кв. м. При массовом катании на коньках за два часа на манеж смогут выйти 120 человек, трибуны вместят 250 зрителей. На первом этаже расположатся ледовая арена, раздевалки, тренажерный зал, буфет, сушильные комнаты и другие помещения, на втором этаже - трибуны.

По словам губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, благодаря появлению таких объектов Пермь сможет претендовать на проведение крупных международных спортивных соревнований, иметь возможность привлечения федеральных средств на дальнейшее развитие.

Отметим, что спортивный комплекс с бассейном и ледовый дворец будут выполнены как единая система, что значительно сократит расходы по дальнейшей эксплуатации комплексов. Таким образом, в Дзержинском районе будет создан полноценный спортивный кластер.

Еще один социально значимый объект регионального уровня, который вскоре появится в Дзержинском районе,- краевая музыкальная школа. Проект по ее строительству уже получил положительное заключение госэкспертизы. Планируется, что в школе будут обучаться дети в возрасте от семи до 17 лет со всего Пермского края. В четырехэтажном здании на ул. Папанинцев, помимо самой школы, размесятся интернат на 100 человек, актовый зал на 400 мест и репетиционные залы, пищеблок, технические помещения. Кроме того, для проведения мероприятий на открытом воздухе построят амфитеатр на 172 места.

- Дзержинский район сегодня активно развивается. Здесь строятся не только жизненно необходимые образовательные учреждения, но и объекты, которые входят в список приоритетных для проекта «Пермь-300». Появление этих объектов приурочено к предстоящему юбилею нашего города. Мы начали много важных и перспективных проектов. Сейчас главное- завершить их качественно и в срок. Уверен, что депутаты следующего созыва Законодательного Собрания региона продолжат эту работу, - заключает Николай Дёмкин.