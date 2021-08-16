Чем запомнились в Прикамье визиты нынешних лидеров российских партий?

Благодаря сообщениям тех лет мы сегодня можем вспомнить, чем запомнились визиты нынешних лидеров предвыборных партийных списков и принесли ли они какую-то пользу Прикамью. Фото: kremlin.ru

Руководители крупных политических объединений и сил России в последние 20 лет время от времени навещали столицу Западного Урала. Каждый визит федерального политика всегда становился событием, который оживлял местную информационную повестку. Благодаря сообщениям тех лет мы сегодня можем вспомнить, чем запомнились визиты нынешних лидеров предвыборных партийных списков и принесли ли они какую-то пользу Прикамью.

Напуганные первокурсницы и важная записка

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов не раз посещал Пермь. Правда, последний его визит состоялся 14 лет назад - в 2007 году. Но каждый приезд хорошо запомнился. Свою первую поездку в Пермь он начал с того, что напугал группу молодых первокурсниц ПГУ, попытавшись внезапно пообщаться с ними на камеру. Девушки разговора не поддержали, но главный коммунист страны не смутился, отметил их «классный прикид» ипоздравил с наступающим Днем комсомола.

Также Геннадий Андреевич выступил перед студентами с экспрессивной речью, посвященной обличению «антинародного режима». Досталось и Пермской области, где «около 83% экономики имеет сырьевую основу». В 2006 году целью визита лидера КПРФ была агитация за своих в канун выборов депутатов Законодательного Собрания. На пресс-конференции он привычно обличал существующий режим, но с критикой обрушился на Партию пенсионеров, обозвав ее «фикцией».

Визит Зюганова в 2007 году был связан с тем, что член КПРФ, директор Пермского порохового завода Геннадий Кузьмицкий был уволен с должности. Как счел лидер КПРФ, «под совершенно надуманным предлогом». Геннадий Зюганов заявил, что в КПРФ «подготовили большую, обстоятельную записку о том, что происходит в российском военно-промышленном комплексе». Однако «записка» то ли не дошли до адресата, то ли ей не придали никакого значения. Кузьмицкого в должности не восстановили, а Зюганов больше в Перми не появлялся.

Раздача купюр

Но даже главному коммунисту страны трудно состязаться в эпатажности с лидером либерал-демократов. В 2011 году в рамках предвыборной кампании Владимир Жириновский встречался с народом. Со сцены КДЦ обещал разобраться сразу во всем: отдать землю крестьянам, выгнать «жулье», запретить алкоголь и разрешить проституцию. Апофеозом общения политика с людьми стала раздача в фойе пятисотенных купюр, которая спровоцировала давку. Как и следовало ожидать, денег на всех не хватило, на что политик посоветовал обиженным писать письма в штаб-квартиру партии ЛДПР и получить не 500, а тысячу рублей.

Видимо, после того визита Жириновский остался под большим впечатлением. Потому что в 2012 году часть одного телеинтервью он посвятил уральцам. Вот дословно: «Урал, Урал, Урал! Там огромное магнитное поле. Там вообще тупое население. Там … (очень неумные люди) живут. Я сорок лет езжу по стране. Более тупого населения, чем на Урале, нет».

Тем не менее Жириновский удостоил «тупую» Пермь своим вниманием в 2015 году. Он был здесь проездом на собственном поезде. Денег, правда, уже не раздавал. Напротив, с трибуны на перроне ругал власть, которая «тратит деньги впустую».

Кадровая проблема эсеров

Главный нынешний справедливоросс Сергей Миронов впервые побывал в Перми в 2006 году. Тогда он продвигал свой другой политический проект - Партию жизни, добиваясь преодоления необходимого для попадания в Госдуму 7-процентного барьера.

«Пермский край - это один из ключевых регионов России, он интересен для политической партии по определению», - отмечал Миронов в общении с прессой. Однако, несмотря на комплименты, добиться серьезных результатов в Перми господину Миронову тогда не удалось. Поначалу он собирался представить пермякам нового лидера местного отделения партии Константина Окунева, но потом передумал.В итоге конференция была сорвана. Большинство делегатов отвергли предложенную председателем повестку дня, мотивируя тем, что новые члены «Партии жизни» были оформлены через московское бюро партии.

В 2007 году Сергей Миронов уже в качестве лидера «Справедливой России» рассказал тогдашнему губернатору Олегу Чиркунову о работе Центра поддержки граждан, открытого в Перми по инициативе СР. Отдельноевнимание СергейМиронов уделил проблеме вкладчиков НПФ «Стратегия». Вместе с руководителем регионального отделения партии Дарьей Эйсфельд он тогда лично встретился с пострадавшими.

Как показало время, безрезультатно: вкладчикам это не помогло. А теперь и Дарья Эйсфельд на выборы 2021 года идет в составе свеженького политического проекта - партии «Новые люди». Вот, кстати, и о них.

Дебют с проектным подходом

Понятно, что презентация новой партии требует медийной активности партлидера. И действительно, лидер партии «Новые люди», крупный бизнесмен, владелец косметической компании Faberlic Алексей Нечаев в этом году посетил Пермь. Здесь он наградил денежными призами троих победителей пермского этапа партийного «Марафона идей»: проекты обустройства велодорожек, восстановления вентиляционного оборудования в жилых домах и юнифайд-баскетбола. В Пермском крае, по словам Нечаева, у его партии уже около 200 активистов. Проверить это трудно, но в любом случае на более чем 2,5-миллионное население Прикамья - капля в море.

Также нынче в Перми побывала соратница лидера «Новых людей», одна из самых известных в России женщин-политиков, бывший якутский мэр Сардана Авксентьева. Но о каких-либо результативных итогах ее встреч ничего не известно.

Поддержка и сопереживание

Что касается визитов лидеров партии большинства, то их визиты по объективным причинам даже спустя многие годы выглядят вполне солидно. Так, идейный лидер и создатель «Единой России» президент Владимир Путин, возглавлявший в разные годы ее списки, в Перми был в 2003, 2009, 2012 и 2017 годах.

Свой первый приезд он посвятил Коми-Пермяцкому автономному округу. На совещании в Кудымкаре речь шла об объединении региона и предстоящем референдуме, итогом которого, как известно, стало рождение Пермского края. По пути на север Прикамья Путин осмотрел с вертолета грандиозную стройку Красавинского моста и впоследствии серьезно помог с ее финансированием. В ту же поездкуглава государства посетил завод «Пермские моторы», где познакомился с передовымипромышленными разработками. В те годы «Моторы»лихорадило, шла борьба собственников на грани рейдерских захватов, появлялись попытки вывода средств с этого оборонного предприятия. Но вскоре после визита Путина эта возня прекратилась. Сегодня «Пермские моторы» работают стабильно.

ТакжеВладимир Путин посетил Дягилевскую гимназию- и все в Перми помнят, что спустя некоторое время после этого было принято решение о строительстве для нее нового корпуса, выделено финансирование. Одна из визитных карточек пермского образования получила толчок к развитию. Второй приезд руководителя «Единой России», к несчастью, был траурным. Глава правительства возложил букет роз в память о жертвах трагедии в ночном клубе «Хромая лошадь» и провел совещание по оказанию помощи пострадавшим при пожаре.

В 2012 году Владимир Путин находился в должности премьер-министра. Он прилетел в Пермь из Челябинска и сразу попал на завершение матча любительских команд - краснокамского «Гознака» и пермской «Гайвы». Поговорив с игроками, Путин затем распорядился выделить финансирование на строительство ледовой арены в Краснокамске. Стройка шла непросто, но сегодня дворец работает. Кроме того, премьер-министр в тот приезд пообщался с пермскими промышленниками.

В 2017 году президент Владимир Путин, обсуждая развитиероссийской ИТ-отрасли с ее представителями в Прикамье, пожал руку пермскому промоботу и выслушална набережной представительницу обманутых дольщиков Елену Лебедеву. Итогом этих встреч стало как развитие робототехники в Прикамье и расширение географии поставок промоботов, так и решение не только конкретной проблемы Елены Лебедевой, но и системная ликвидация проблемы обманутых дольщиков в принципе.

В том же 2017 году в Прикамье побывала и Анна Кузнецова - один из лидеров нынешнего партсписка «Единой России», уполномоченный по правам ребенка. Кузнецова посетила Центр помощи детям города Кунгура, вручила награды победителям фестиваля «Гордость Кунгурской земли», приняла участие в решении проблем ряда многодетных семей. Год спустя Анна Кузнецова вновь посещала Пермь - на этот раз с экстренным визитом. Как и в случае с трагедией в «Хромой лошади», увы, по печальному поводу. Кузнецова навещала детей и учителя, пострадавших от стрельбы в пермской школе. К слову, впоследствии педагог Наталья Шагулина за свой подвиг по спасению детей была представлена к государственной награде.

Наконец, лидер нынешнего списка «Единой России», министр обороны Сергей Шойгу посетил Пермь в 2020 году. Он проверил выполнение гособоронзаказа пермскими предприятиями оборонно-промышленного комплекса, посетил Суворовское военное училище, проверил его материальную базу и обустройство объектов инфраструктуры.Добавим, что за счет федерального финансирования Пермское Суворовское училище сегодня считается одним из лучших в России.

Как сказал поэт, большое видится на расстоянии. Оглядываться назад и оценивать действия и слова известных российских политиков порой очень полезно. Многое становится понятно.