Предложения тренеров поселка Ильинский учтут при разработке Стратегии развития физической культуры и спорта Прикамья

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В поселке Ильинский два года назад муниципалитет провел реконструкцию стадиона «Радуга». Были построены две игровые площадки, отремонтированы беговые дорожки и лыжероллерная трасса, установлены тренажеры, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья, детская площадка и воркауты. Вроде бы – только занимайся. Но оказалось, что препятствием для повышения массовости занятий спортом стал отток населения из поселка. К тому же родители не всегда положительно относятся к тому, что их дети занимаются спортом.

Эти вопросы обсудили на встрече министра спорта региона Татьяны Чесноковой, члена совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, активиста ОНФ Антона Немкина и глав муниципалитетов, входящих в состав ассоциации «Запад», с местными тренерами и спортсменами. Основной целью их визита в Ильинский стало обсуждение разработки и реализации Стратегии развития физической культуры и спорта в Пермском крае до 2023 года.

Но немало внимания уделили и проблемам, стоящим перед спортсменами. Например, поговорили о «раздутости» пакета документов, который необходимо подавать для присвоения спортсменам различных разрядов и званий. По словам Татьяны Чесноковой, эта бюрократическая проблема может быть решена с помощью информационной системы «Спортивное Прикамье», где можно онлайн подавать документы на присвоение разрядов, регистрировать спортивные объекты и так далее. Причем использование системы позволяет значительно повысить скорость всех процедур.

Антон Немкин, в свою очередь, пояснил, что технологии могут повысить не только качество оказания услуг, но и облегчить «производственный процесс».

- Существует множество носимых гаджетов и приложений, которые используются уже в массовом сегменте для оптимизации тренировочного процесса и улучшения спортивных результатов, - рассказал IT-эксперт. – Кроме того, цифровые технологии можно и нужно применять для того, чтобы учитывать количество людей, занимающихся спортом самостоятельно.

По итогам встречи было принято решение учесть все предложения тренерско-преподавательского состава и спортивного сообщества при формировании Стратегии развития физической культуры и спорта в Пермском крае до 2023 года.