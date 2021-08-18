Получить бесплатную юридическую помощь прикамские льготники могут в МФЦ

Для получения бесплатной юридической помощи необходимо обратиться в филиал многофункционального центра

«Как правильно должно быть разделено наследство, если нет завещания?», «Как взыскать алименты с нерадивого мужа?» - на эти вопросы льготникам Пермского края ответят юристы - специалисты ГКУ «Государственное юридическое бюро Пермского края» и Адвокатской палаты Пермского края. Причем, их услуги будут для льготных категорий граждан абсолютно бесплатны.

КОНСУЛЬТАЦИЯ - В ЛЮБОЕ СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

Бесплатный прием льготников по юридическим вопросаморганизован в 22 филиалах МФЦ Пермского края. Ранее губернатор Прикамья Дмитрий Махонин говорил о том, что жители должны получать комплексный пакет различных услуг в офисах МФЦ. Это позволит сделать более доступными все услуги - в том числе и бесплатную юридическую помощь -для жителей отдаленных территорийПермского края.

Прикамские льготники могут получить в многофункциональных центрах юридическую помощь в сфере жилищного, семейного законодательства, трудового права, соцзащиты и пенсионного обеспечения. Юристы совершенно бесплатно помогут в составлении заявлений, ходатайств, жалоб и других документов.

С начала 2021 года бесплатной юридической помощью в отделениях МФЦ уже воспользовались более 500 жителей Пермского края.

-Зачастую людям сложно разобраться в тонкостях законодательства, требуется квалифицированная юридическая помощь. При этом льготные категории граждан не всегда имеют возможность оплатить консультацию юристов и адвокатов. Поэтому услуги юристов востребованы среди наших посетителей, - рассказал Леонид Громов, руководитель ГБУ ПК «Пермский краевой МФЦ ПГМУ».

Наиболее часто жителям требуются юридические консультации по вопросам, связанным с жилищной сферой - правомерность начисления платы за услуги ЖКХ, защита прав собственности за недвижимость, а также оформлением наследства и разделом имущества, нарушением законодательства в сфере потребительских прав и судебных производств, взысканием алиментов.

Для получения бесплатной юридической помощи необходимо обратиться в филиал многофункционального центра. Если человек является льготником, его запишут на консультацию в любое свободное время. При себе нужно иметь документы, подтверждающие такое право. Например, от малоимущей семьи потребуется справка о соответствующем статусе. Ветеран труда должен показать соответствующее удостоверение.

КТО ОТНОСИТСЯ К ЛЬГОТНЫМ КАТЕГОРИЯМ

- малоимущие граждане;

- инвалиды I и II группы;

- инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых действий;

- ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской Федерации, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации, ветераны боевых действий, ветераны военной службы;

- члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий;

- дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей;

- ветераны труда;

- пенсионеры, имеющие большой страховой стаж, а также другие категории.

С полным перечнем можно познакомиться на сайте МФЦ http://mfc-perm.ru/besplatnaya-yuridicheskaya-pomoshch/. Здесь же можно найти документы, которые необходимо иметь при себе для получения соответствующей услуги.

Уточнить перечень филиалов, в которых представляются бесплатные юридические консультации, можно обратившись в контактный центр МФЦ Пермского края по телефонам: 8-800-23-43-275 или (342) 270-11-20.

ВАЖНО!

При посещении отделений МФЦ все посетители должны соблюдать социальную дистанцию, носить маски, обрабатывать руки антисептическими средствами либо использовать перчатки.