Коронавирус в Перми, последние новости на 18 августа 2021 года: в регион привезли 16 200 комплектов вакцины «Спутник V»

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По последним данным Роспотребнадзора, в Пермском крае за сути коронавирусной инфекцией заболели 475 человек. Из них 79 человек лечатся в больницах, 369 – на дому под наблюдением врачей. Новые заболевшие - это 179 пациентов мужского пола, 296 – женского, среди них 43 ребенка. Выздоровело за сутки 477 человек. Скончался от инфекции 21 пациент.

Новые заболевшие обнаружены в 27 территориях региона. Больше всего жителей с коронавирусом выявлено в Перми – 216. На втором месте – Краснокамский городской округ, там 50 заболевших. На третьем месте – Чусовской городской округ - 41 случай заболевания.

В Лысьвенском городском округе коронавирус подтвердился у 20 человек, в Чердынском городском округе – у 19, в Чернушинском городском округе – у 18. По 13 случаев COVID-19 выявлено в Верещагинском, Горнозаводском и Соликамском городских округах. В Березниках инфекцией заразились 12 жителей, в Сивинском муниципальном округе – 11, в Большесосновском муниципальном районе – 10.

По 6 прикамцев заболели в Кунгурском муниципальном районе, Нытвенском и Очерском городских округах. В Добрянском городском округе коронавирус диагностирован у 5 человек, в Губахе – у 4, в Пермском муниципальном районе – у 3. По одному инфицированному обнаружено в девяти территориях Пермского края. Это Ильинский городской округ, Кудымкар, Кунгур, Чайковский, а также Бардымский, Березовский, Карагайский, Кишертский и Куединский муниципальные округа.

Всего в Пермском крае выявлено 81 122 жителя с коронавирусной инфекцией. Скончалось 3 705.

В Пермском крае от COVID-19 вакцинировалось 605,3 тыс. человек. Из них 462,3 тыс. жителей полностью завершили курс иммунизации, поставив оба компонента, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Сегодня в регион доставлено 16,2 тыс. комплектов препарата «ГамКовидВак» («Спутник V»). Партию распределят между поликлиниками и частными медорганизациями региона.

Всего за период массовой вакцинации на территорию Пермского края поступило 719,19 тыс. комплектов препаратов для иммунизации, из них 617,19 тыс. – «Спутник V», 50,96 тыс.– «ЭпиВакКорона», 43,97 тыс. – «Спутник Лайт», 7,07 тыс.– «КовиВак».