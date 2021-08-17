Жизнь вместо цветов: 5,5 тысячи школьников станут волшебниками для тяжелобольных детей

Дети дарят один букет от всего класса, а сэкономленные деньги пожертвуют на чудеса для тяжелобольных ребят. Фото: благотворительный фонд «Дедморозим»

К акции «Цветы жизни» присоединились ученики 166 школ из 46 населенных пунктов Пермского края. География участников вышла за пределы региона: в ней примут участие ребята из Удмуртии, Московской и Свердловской областей.

Напомним, самая массовая акция помощи детям пройдет в Перми уже в четвертый раз. Вместо большого количества цветов дети дарят своему педагогу большой букет от всего класса. А сэкономленные деньги переводят в помощь тяжелобольным детям - подопечным благотворительного фонда «Дедморозим».

- Первый раз мы участвовали в этой акции три года назад, - рассказывает Наталья Элькинд, ее сын учится в краснокамской школе №8. - 1 сентября на классном часе мы рассказали ребятам про «Дедморозим» и «Цветы жизни» и предложили им совершить чудо и помочь детям, которые болеют. Ребята прониклись историями и с удовольствием решили быть волшебниками. Учитель поддержала нашу идею! Эта традиция нашего класса добавляет Дню знаний дополнительные эмоции: чувство радости, удовлетворения от совершения доброго и значимого поступка.

Как рассказали в «Дедморозим», в этом году участники акции помогут детям, жизнь которых зависит от медицинских приборов для дыхания и поддержки специалистов по паллиативной помощи. На собранные средства будут закуплены расходные материалы к медицинскому оборудованию и оплачена работа специалистов, которые следят за здоровьем детей и оказывают профессиональную поддержку родителям.

К акции присоединились уже 5,5 тысячи школьников. В фонде готовят дипломы и электронные именные сертификаты участников. Также в благодарность за совершенное чудо можно получить значок или светоотражающую наклейку. Выдача сувениров пройдет с 27 по 31 августа в штабе «Дедморозим» на ул. Горького, 60.

ВАЖНО

Если и вы хотите присоединиться к акции, оставьте заявку на сайте dedmorozim.ru. Вопросы можно задать по телефону 270-08-70.