«Она будет у вас овощем». Наперекор всем прогнозам девочка из Перми научилась ходить

За трудолюбие Машу всегда хвалят на занятиях специалисты-реабилитологи. Фото: благотворительный фонд «Берегиня».

Маша Ельшина – долгожданная дочка у мамы и папы. На свет она родилась в один день вместе с любимым братиком. И так как беременность у мамы малышей была многоплодная, близнецы появились на свет на очень раннем сроке, с множеством «нехороших» диагнозов.

- Сынок к полутора годам восстановился, пошел ножками, а вот у Машеньки такого чуда не случилось, - делится мама девочки. - Врачи поначалу нам совсем никаких надежд не давали на ее будущее. Мол, если и выживет, то останется «овощем» на всю жизнь.

Когда Маше было два года, врачи поставили ей диагноз ДЦП. Но родители не сдались, и стали помогать дочери жить полноценной жизнью. За годы реабилитации Маша добилась неплохих результатов: она уверенно сидит, сама стоит рядом с опорой и умеет ходить под ручку.

Сейчас девочке уже 8 лет, с интеллектом у нее все в порядке и она учится в школе.

- А год назад случилось то, чего долго ждали и сама Маша и вся наша семья: у дочки получилось самостоятельно передвигаться с помощью крабов - четырехопорной трости, - радуются родные. - Вскоре она смогла пойти уже с обычной тросточкой, а в январе случилось настоящее чудо - Маша смогла самостоятельно сделать свои первые шаги! Мы много делаем для того, чтобы Машенька пошла своими ножками. И пусть эти шаги первые, но главное - начало!

Машеньке так понравилось ходить, что она готова делать это постоянно. Но без курсов реабилитации в этом деле далеко не уйдешь. В семье возникли финансовые трудности, и родители Маши решили обратиться за помощью в фонд в оплате таких необходимых реабилитационных курсов.

- За трудолюбие и стремление пойти самой ее всегда хвалят на занятиях специалисты, и бросать их нельзя, ведь наша мечта уже совсем близко! - делится мама.

- В ближайшее время Маша Ельшина вновь поедет на курс реабилитации в РЦ «Первый шаг» в городе Казани, - говорят в благотворительном фонде «Берегиня», специалисты которого курируют эту семью. – Стоимость курса составляет 140 400 рублей. Чтобы Маша смогла сделать еще больше самостоятельных и уверенных шагов, ей нужно помочь.

Всех, кого не оставила равнодушными история маленькой, но остарательной и усердной девочки, может помочь ей здесь.