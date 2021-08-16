Пермяки могут поклониться святыне из Иерусалима

Из-за сложной ситуации с коронавирусом прикладываться к святыням нельзя. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В выходные на Пермской ярмарке открылась выставка «Русь Православная. Медовый Спас», где верующие пермяки смогут поклониться святыне из Иерусалима. В честь 100-летия со дня перенесения мощей Алапаевских мучениц - великой княгини Елисаветы Федоровны и инокини Варвары, на выставку привезли редкую икону и ковчег с частицей мощей.

Умирали в мучениях

Елизаветы Федоровна была родной сестрой последней российской императрицы. На следующую ночь после убийства царской семьи Елизавету Федоровну, ее крестовую сестру Варвару Яковлеву вместе с другими членами императорской фамилии сбросили в шахту.

Умирали они в страшных муках - от голода, жажды и ран. Позже тела Елизаветы и Варвары вывезли в Пекин, потом - в Порт-Саид, а затем доставили в Иерусалим, где мученицы покоятся в церкви святой Марии Магдалины. Обе были причислены к лику святых.

- Елизавета Федоровна известна как защитница больных и бедных, она ездила в больницы, богадельни, приюты, облегчала страдания, раздавала помощь, - рассказывают организаторы выставки. - А ее брак был примером семейной любви, верности и уважения. Варвара, в последние часы жизни оказавшись рядом с Елисаветой, отказалась покинуть ее, добровольно разделив страшную участь.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

К святым обращаются с просьбами об избавлении от страданий, сомнений в вере, о помощи в деторождении, исцелении раковых больных.

Посуда из белой глины и ярмарка меда

На ярмарке представлены крупнейшие храмы и монастыри из России, Сирии, Грузии, Украины, Греции и других стран. На стендах можно посмотреть и купить иконы, церковную утварь, книги, уникальные дизайнерские ювелирные изделия православной тематики.

Впервые пермские керамисты представят посуду ручной работы из белой глины, расписанной в технике от Семикаракорской керамики. В эти же дни в выставочном центре работает ярмарка «Медовый Спас», на которой можно приобрести экологически чистые продукты и свежий урожай от фермеров: мед и продукты пчеловодства, травяные сборы и товары для здоровья, мясные и рыбные деликатесы, орехи, специи, ягоды, грибы, восточные сладости, чаи.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Кроме того, на ярмарке продаютсяодежда из шерсти и льна, штапеля, пуховые платки и домашний текстиль.

КСТАТИ

Выставка работает до 21 августа с 10 до 19 часов, 22 августа- до 15 часов.

Вход свободный.

ВАЖНО

Из-за сложной ситуации с коронавирусом прикладываться к святыням нельзя. Посетителям выдают небольшие иконки, которые после молитвы нужно приложить к иконе. По той же причине организаторы ярмарки пока не выставляют мощи Елисаветы.