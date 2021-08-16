В ЛДПР предложили защитить градообразующие предприятия от банкротств

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В Пермском крае разработали законопроект, который защитит градообразующие предприятия от возможных банкротств. В обмен на государственную помощь компании должны будут «сменить прописку» с московской на местную и начать инвестировать в местную социальную инфраструктуру. Новые способы поддержки пермских предприятий разработали во фракции ЛДПР в Законодательном Собрании по поручению Владимира Жириновского.

Главная идея законопроекта - защита предприятий от корпоративных конфликтов и банкротств, которые наносят непоправимый удар по экономике и социальной сфере городов и поселков. В случае принятия соответствующего документа депутатами разрешение на процедуру банкротства будет давать Законодательное Собрание, анализируя, делается это вынужденно или в интересах кого-то из собственников.

- Поручение о разработке такого законопроекта дал Владимир Жириновский после новостей из Александровска, где машиностроительный завод может стать жертвой бумажной волокиты. Его закрытие непоправимо ударит по социальной сфере города. Без заводов не будет жизни в малых городах. Градообразующие предприятия - это не только наша экономическая, но и историко-культурная основа, которую нужно защищать, – рассказал руководитель фракции ЛДПР в Законодательном Собрании Пермского края Олег Постников.

Помимо защиты, закон даст градообразующим предприятиям и налоговые льготы. В обмен на них компании должны будут инвестировать сэкономленные деньги в социальную сферу: строить школы и детские сады, помогать больницам. Рассчитывать на такое особенное отношение смогут только предприятия с местной «пропиской». По мнению авторов законопроекта, это приостановит отток налогов из Пермского края.

- У нас сложилась неправильная практика, когда налоговыми льготами в обмен на инвестиции в социальную сферу пользуются в основном нефтегазовые компании. Такую практику нужно распространить на даже небольшие производства. Это качественно улучшит жизнь в городах и поселках, остановит отток населения, - отмечает Олег Постников.