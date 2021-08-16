Антон Немкин: «Цифровая долина Прикамья» рассмотрит инициативы молодежи Чусового

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В Чусовом состоялась презентация молодежных медиа-арт-проектов и обсуждение их дальнейшего развития и продвижения. В мероприятии принял участие Антон Немкин, член Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации РФ, инициатор создания «Цифровой долины Прикамья».

По словам Антона Немкина, на уровне государственной политики поддержка молодежи является одним из безусловных приоритетов. Тем не менее, существуют определенные бюджетные ограничения.

- Хотелось бы, чтобы на поддержку молодежных центров направлялось больше средств. Необходимо обсуждать этот вопрос вместе с региональной властью, - пояснил эксперт.

- Сейчас в Чусовском городском округе реализуется немало интересных инициатив и идей, - отметила начальник отдела молодежной политики и туризма Управления культуры, молодежной политики и туризма Чусовского округа Мария Шумихина. – Например, действует проект «Школа компьютерной графики», в рамках которого на базе МБУ «Молодежный центр» созданы условия для обучения подростков и молодых людей основам компьютерной графики. Наставником выступает опытный художник Станислав Кислов.

Еще один проект, который планируется реализовать в Чусовом, - ART-резиденция «ДКЖ». Это пространство молодежно-музейного центра, помещение для свободного обучения и времяпрепровождения и творческого развития молодежи Чусовского округа. На творческое наполнение дворца уже привлечены два гранта. Уже в октябре–ноябре текущего года будут проведены ремонтные работы, приобретены оборудование и мебель.

В ходе встречи присутствующие обсудили возможности взаимодействия молодежного актива Чусового и проекта «Цифровая долина Прикамья».

- В основном наши проекты так или иначе связаны с цифровыми технологиями. Но сфера культуры нам тоже очень интересна. Молодежь здесь очень талантливая. «Цифровая долина Прикамья» призвана развивать именно такие инициативы, о которых мы сегодня говорили. В первую очередь – в плане инфраструктуры, обучения, обмена опытом, привлечения экспертов, – рассказал Антон Немкин.