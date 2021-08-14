Фото: ФК "Амкар-Пермь"

15 августа ФК «Амкар-Пермь» проведет второй домашний матч сезона в ФНЛ-2 и пятый в турнире. Подопечные Рустема Хузина примут одного из текущих аутсайдеров группы «4» — ФК «Лада-Тольятти».

К игре команды подошли в разных частях таблицы. «Красно-черные» ведут борьбу за самые высокие места и занимают 4-е место турнирной таблицы группы с 8-ю очками в копилке.

Плотность на вершине таблицы высока и победа (при осечках конкурентов) выведет пермяков на чистое 1-е место. Сейчас «Амкар» от самой вершины отделяют два очка. Однако смотреть на турнирную таблицу на такой дистанции чемпионата пока рано.

Напомним, ранее «Амкар» одержал две победы в Сибири: над барнаульским «Динамо» (1:0) и омским «Иртышом» (2:1). А после сыграл две ничьих с двумя фаворитами группы — дома с «Тюменью» (1:1) и на выезде с лидером первенства — ульяновской «Волгой» (0:0).

Показателям наших оппонентов позавидовать трудно — у волжан в лиге всего 1 победа, 3 поражения, 3 очка.4 забитых и целых 15 пропущенных мячей.

Начала «Лада» сезон с серии из 3-х разгромных поражений подряд: от туймазинского «Спартака» (2:7) и лидеров первенства – ульяновской «Волги» (0:4) и «Челябинска» (0:3). В последней игре волжане слегка исправили положение и победили ижевский «Зенит» (2:1), занимающий абсолютное последнее место группы.

Пермякам в грядущей игре точно не поможет выбывший на полгода из-за травмы защитник Никита Верхунов. Также из-за дисквалификации не сыграет недавний именинник — 24-летний защитник Денис Кайков, который «заработал» удаление в прошлой игре с «Волгой».

Ориентировочный состав «Амкара» от «КП-Пермь»:

Вратарь: Никита Решетняк

Линия обороны: Константин Морозов, Максим Жестоков, Илья Гультяев, Максим Елеев

Полузащита: Даур Квеквескири, Никита Дроздов, Михаил Горелишвили, Александр Голубцов, Иван Маркелов

Нападение: Евгений Тюкалов (к)

Напомним, стартовый свисток прозвучит завтра в 16:00 на стадионе «Звезда» (0+). Онлайн матч можно будет посмотреть здесь.

Ранее клуб сообщал, что сможет пустить на игру всего около 200-250 болельщиков. Оставшиеся в продаже билеты для вакцинированных болельщиков или болельщиков с отрицательным ПЦР-тестом будут продаваться в кассах стадиона (улица Куйбышева, 95) с 12:00 до 17:00.