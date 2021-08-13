Эксперты рассказали, как повлияет на рыбалку в следующем году массовая гибель мальков в Прикамье

Это еще не самая страшная картина, которую наблюдали рыбаки на Каме. Фото: группа ВК "Подслушано в Добрянке".

Не лишатся ли рыбаки улова в последующие годы из-за того, что этим летом погибло столько мальков? Они тысячами лежат вдоль берегов Камы, словно их косит какой-то огромный невидимый браконьер.

Вот так выглядит берег Камы в районе Полазны. Скриншот видео в группе ВК "Мой город Пермь!"

В соцсетях жители Прикамья продолжают публиковать жутковатые видеоролики с кадрами массовой гибели рыбьей молоди – в районе Полазны, под Добрянкой и в других местах. В Рыбнадзоре по Пермскому краю это бедствие объясняют жарой.

- Из-за жаркого лета вода зацвела раньше, и водоросли стали активней поглощать кислород, - объяснила руководитель этого ведомства Ольга Ельчинкова.

- Причина гибели мальков, действительно, - цветение воды, в это время сине-зеленые водоросли и бактерии размножаются настолько, что мы их начинаем видеть, - подтвердил заведующий кафедрой зоологии позвоночных и экологии ПГУ, кандидат биологических наук Михаил Бакланов. - Они потребляют много кислорода, и его количество в воде уменьшается. К тому же когда они разлагаются, то выделяют яды. Все это негативно действует на чувствительных рыб, в первую очередь, на молодь, которая держится в прибрежье, где этого кислорода меньше. Из-за жары этим летом раньше прогрелась вода, и с опережением сроков – уже в июле - началось цветение воды, которое обычно наблюдается в августе. К тому же оно оказалось более интенсивным.

Что будет с рыбными ресурсами в дальнейшем? Не останутся ли прикамские рыбаки в следующем году без рыбы?

- На рыбалке в последующие годы гибель молоди, скорее всего, не скажется, - успокаивает Михаил Бакланов. - Любительская рыбалка связана с определенными видами рыб, которые всегда многочисленны. Пострадала в первую очередь молодь окуневых – окуни, судаки, а также некоторых карповых рыб. Но пострадали они не везде, а локально. Эти породы рыб в наших реках весьма многочисленны, и участки водоемов, где произошла гибель мальков, пустовать не будут – их займут другие рыбы. Сколько-нибудь заметного изменения состава видов рыб в реках ждать не стоит, как и уменьшения объема биоресурсов, который зависит от кормовой базы.

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