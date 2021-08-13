Коронавирус в Перми, последние новости на 14 августа 2021 года: в Прикамье за сутки заразились COVID-19 68 детей

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки в Пермском крае выявлено 476 новых случаев заражения COVID-19: 44 человека проходят лечение в больницах, 432 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 79 217. В числе 476 новых инфицированных 186 пациентов мужского пола, 290 – женского, среди заболевших 68 детей. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет – 62 человека, от 30 до 49 лет – 166 человек, 118 в возрасте 50-64 и 62 человека старше 65 лет. Заболевшим назначено соответствующее лечение. Круг контактировавших лиц определен.