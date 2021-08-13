«Лягу под бульдозер!»: жительница Перми готова на все, чтобы уберечь от застройки старый стадион «Молот». О ней знают даже в Кремле

Для Елены борьба за стадион превратилась в работу, которой она посвящает практически все свободное время Фото: архив "КП"

Есть в Перми стадион с зубодробительным названием в духе развитого социализма - «Молот». Ну как стадион? 5 гектар заросшей бурьяном земли. Пересеченная местность, «украшенная» ржавеющими трубами старых футбольных ворот и турников, ямы, полуразбитый асфальт узких беговых дорожек и почти вековые деревья по краям - как напоминание о славной истории этого места. Сегодня «Молот» - заброшка, где и трусцой-то от инсульта особо не разбежишься. А когда-то советские граждане в едином порыве сдавали здесь нормы ГТО, играли в городки и катались на коньках в свете цветных лампочек. Работяги и служащие «рубились» на «Молоте» в футбол, бегали кроссы и стометровки. А еще эта земля принимала первенство СССР по хоккею. В общем, знатный был стадион, с «родословной». Краеведы рассказывают, что физкультурники-любители облюбовали эту территорию еще в 30-ых годах прошлого века. А профессиональный спорт сюда пришел в середине 60-ых, когда на месте самодельных хоккейных коробок и турников появилась солидная инфраструктура и самый современный в городе по тем временам спортивный комплекс. Словом, многие десятилетия стадион оставался сердцем и душой Мотовилихинского района Перми.

Купи-продай

«Молот» с самого начала своего существования находился на балансе крупного металлургического предприятия - завода имени В.И.Ленина (ныне «Мотовилихинские заводы»). Но в 2007 году завод продал стадион частникам – территория при этом осталась открытой для горожан. Кто-то и сегодня бегает здесь по утрам, мальчишки бьют по воротам мячом, пожилые дамы дырявят землю лыжными палками. Тем не менее, за 14 лет, прошедших с тех пор, как завод расстался с непрофильными активами, «Молот» пришел в упадок и одичал. Новые хозяева вкладываться в поддержание там порядка не стали, а использовать в капиталистических целях не смогли.

- В том же 2007-ом был утвержден Генеральный план города, - поясняет пермский архитектор, бывший член местной Градостроительной комиссии, член Союза архитекторов России Игорь Луговой. – В нем за землей под «Молотом» было закреплено специальное назначение, как зоны спортивных комплексов и сооружений. Это значит, что она может быть использована только под занятия физкультурой и спортом.

Обойти Генплан невозможно. Но можно изменить. Для этого властям нужно провести публичные слушания: как бы посоветоваться с народом, не против ли он новых планов затсройщика. И если народ согласится, мол, пусть вместо стадиона будет, допустим, склад – да снизойдет на девелопера счастье.

Территория стадиона «Молот»

Как появился шанс заработать

Спортивная заброшка-гигант несколько раз переходила от одного собственника к другому. Застройщики покупали землю, шли к местным властям с коммерческим предложением сделать на месте «Молота» что-то более ликвидное, получали от ворот поворот и продавали. Всего у «Молота» сменилось семь владельцев! Предпоследние собственники, например, 10 лет обивали чиновничьи пороги в надежде продавить изменение зонирования в Генплане, но краевые начальники даже слушать не хотели. Их позиция была принципиальной: сама возможность изменить назначение земли под «Молотом» не обсуждалась. Свое «нет» застройке стадиона, в бытность губернатором Пермского края, говорил и нынешний министр экономического развития Максим Решетников. Однако в марте 2021 года позиция властей вдруг изменилась. Новый губернатор края Дмитрий Махонин, занявший пост в октябре 2020-го, вступил-таки с очередным владельцем «Молота», ГК «ПМД», в переговоры, которые в итоге - вылились в обсуждение на Градостроительной комиссии грандиозного проекта застройки стадиона. 11 жилых домов разной этажности – от 8 до 25, 50-метровый бассейн мирового уровня, парковка на 400 машиномест – владелец обремененной обязательствами земли предложил превратить сердце Мотовилихи в типовой современный микрорайон, украшенный крутым узкоспециализированным спортобъектом.

Елена идет в наступление

В марте комиссия проект одобрила, и новость о грядущих изменениях в тот же день облетела все местные СМИ: властям и окрыленному застройщику захотелось поскорее уведомить пермяков о намерениях. Никто ж в верхах не знал тогда про Елену Германову, коренную жительницу Мотовилихи – женщину решительную и принципиальную, готовую на все ради сохранения стадиона. А она расправила хрупкие плечи и встала на защиту стадиона. Не корысти ради, но принципов для. Первым делом Елена разместила в интернете протестную петицию, потом создала группу в соцсетях, куда начали подтягиваться противники застройки – сейчас их уже несколько тысяч, собрала вокруг себя активистов, которые пошли в народ с агитационными буклетами, разъяснениями и опросами, стала писать письма во все инстанции, и через месяц-два активной работы собрала порядка 8 тысяч подписей под призывом сохранить стадион.

- В Мотовилихе живет около 200 тысяч человек, - поделилась аргументами с «КП» отчаянная Елена Германова. – «Молот» - единственный в окрестностях стадион для занятий массовым спортом. Нам говорят, нате бассейн! Туда только за деньги, во-первых, попадешь, а во-вторых, один бассейн не заменяет целого стадиона. Застройщик прикрывается тем, что стадион заброшен, говорит «там с собаками гуляют, а мы вам предлагаем современную городскую среду». Ага, две тысячи квартир в многоэтажках. Плюс, в районе часто бывают перебои с водой. А тут еще тысячи жителей и бассейн. Мест в школах и садиках не хватает. Куда новые жильцы поведут своих детей? Говорят, проектом предусмотрено место под школу и детский сад. Но построят их неизвестно, когда. И вообще, «Молот» - наша душа! А его хотят превратить в каменные джунгли. Мы не позволим!

Единомышленники Екатерины

Жить станет лучше, жить будет веселее

Наткнувшись на сопротивление, краевые власти и собственники земли раздора поначалу пытались объясниться с недовольными гражданами. Дескать, вы неправильно поняли, мы не портим, мы преображаем.

- Мотовилиха получит шанс к развитию, точку роста, - втолковывала на одной из пресс-конференций директор Института территориального планирования, разрабатывавшего проект застройки «Молота», Елена Ермолина. – Проект позволит Мотовилихе развиваться и стать прогрессивном районом.

-Рядом с бассейном будет физкультурно-оздоровительный комплекс, - духарился там же руководитель компании-застройщика «ПМД» Олег Стародубцев, - Это будет самый крутой фитнес-клуб в Перми. На «Молоте» сегодня нет спорта. Нет возможности заниматься- лыжи три раза в год не в счет. Мы же даем фитнес каждый день. Многие недовольны: фитнес будет за деньги. Ну простите, мы не при социализме живем. В нашем проекте также предусмотрены беговые и велодорожки. Ну нельзя сегодня кататься на роликах на пересеченной местности на «Молоте». А после реализации проекта там будет много физкультуры, спорта и здоровья.

Тем не менее, армию активистов, собравшуюся вокруг предводителя Елены Германовой, ни один из этих доводов не убеждает.

- Мы хотим «Молот» и ничего больше! Почему бы его не привести в порядок? – задается вопросом активистка. - Конечно, с этого никакой выгоды. А с продажи квартир отлично можно навариться. Неужели власти не могут заставить частника привести территорию в надлежащий вид? Я тысячу раз слышала отговорку от чиновников: территория частная, мы ничего сделать не можем. Да ну? Земельного кодекса у нас в стране уже не существует? Каждый собственник творит, что ему вздумается?

Съемка ролика как митинг

Для Елены борьба за стадион превратилась в работу, которой она посвящает практически все свободное время. Правда, чем ближе к выборам, тем менее безопасной эта «работа» становится. Накануне прямой линии президента Елена с единомышленниками записывала на «Молоте» видеообращение: хотела обратить внимание Владимира Путина на проблему. А после полицейский патруль увез активистку в отделение как зачинщицу несанкционированного митинга. Вскоре суд оштрафовал ее на 20 тысяч рублей за «организацию пикета». Весть об этом дошла до самого верха. «Сам по себе факт записи обращения на прямую линию, конечно, не должен становиться поводом для каких-то задержаний и денежных штрафов», - прокомментировал случившееся Дмитрий Песков. И пообещал, что Кремль обратится к Пермским властям за разъяснениями.

Подписи против застройки стадиона

Куда дорожка приведет

Из ситуации заинтересованная в застройке сторона видит два выхода. Первый – оставить стадион в покое, но закрыть для горожан: собственник имеет на это полное право. Ни себе, ни людям. А второй – реализовать-таки проект застройки, изменив Генплан. Тем более, в следующем году срок основополагающего градостроительного документа заканчивается и власти уже вовсю готовятся обсуждать новый, который определит вид города на ближайшие годы.

- Под шумок спортивное назначение территории «Молота» можно изменить на какое угодно, - говорит архитектор Луговой. - Но зная, насколько серьезно настроены защитники стадиона, уверен, они будут зорко следить за всеми изменениями. И не допустят подтасовок. У чиновников с ними сейчас разговор короткий: проведем публичные слушания и узнаем мнение народа, говорят. То, что народ вопит во всю глотку «не хотим!», не считается. Не по протоколу.

Есть и третий выход - продать стадион компании, которая захочет вложиться в его преображение, сохранив «Молот» для горожан, и сможет придумать, как на нем заработать. Активисты –«германовцы» рассчитывают именно на такой исход. И ждут на низком старте решения спора. Чтобы либо успокоиться и насладиться победой, либо начать строить баррикады.

-Надо будет лечь под бульдозер – ляжем, - обещает Елена Германова. - Спортивные объекты должны оставаться спортивными объектами! Большой спорт и большие победы начинаются с малого. В нашем случае – со стадиона «Молот». Мы хотим, чтобы власти нас услышали и восстановили стадион к 300 – летнему юбилею основания города Перми! Это будет самый лучший подарок.

Многие десятилетия стадион оставался сердцем и душой Мотовилихинского района Перми

КОММЕНТАРИЙ

-Специального регулирования отношений между властями и частными собственниками земли не существует, - прокомментировали «КП» в пресс-службе краевой администрации. - Весь земельный оборот регулируется Земельным кодексом. Собственник участка обязан содержать его в надлежащем состоянии. Собственник «Молота» по мере возможности очищает участок от мусора, косит траву. Большего власти требовать не вправе. Сейчас концепция развития территории стадиона дорабатывается собственником, чтобы учесть пожелания жителей Мотовилихи, затем она должна быть направлена для проведения публичных слушаний. Застройщику необходимо пройти эту процедуру и учесть мнение жителей района. По результатам слушаний проект будет рассмотрен повторно.

Застройщик готов рассмотреть возможность реновации стадиона, но в этом случае возникнет необходимость изменить концепцию бассейна (в случае строительства/реновации стадиона построить бассейн международного уровня будет невозможно, но возможно рассматривать строительство бассейна меньшего класса).

КСТАТИ

Столичный мэр Сергей Собянин считает Генпланы городов пережитком советской эпохи, далекими от постоянно меняющейся жизни. В одном из своих интервью, он рассказал о намерении, вслед за многими городами Европы, отказаться от жесткого Генерального плана Москвы, заменив его «живым» мастер-планом, который будет легко обновляться.