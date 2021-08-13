«Будит по утрам и обожает кроличью шкурку». Сотрудница пермского зоопарка выкормила в квартире рысенка, от которого отказалась мама

Рысенка назвали Кассиопеей. Фото: Пермский зоопарк.

Глядя в эти огромные глаза, и смотря на острые ушки с кисточкой и мягкие кошачьи лапки, расцветаешь в улыбке и произносишь с особой интонацией: «Да какой же ты мииилый».

Знакомьтесь, на самом деле, это не милый, а милая рысь по кличке Кассиопея, которая живет в обычной пермской квартире.

Больше двух месяцев Касю выхаживали сотрудники зоопарка. Фото: Пермский зоопарк.

Малышка и ее два братика родились в Пермском зоопарке 25 мая у молодой пары рысей. Это их первый помет, сотрудники зоопарка пристально наблюдали за молодой самкой, когда она окатилась. Двух мальчиков она пригрела и начала кормить молоком, а от девочки отказалась. Она оставила ее внизу в вольере, а сама с двумя котятами забралась на верхнюю полку и к себе ее не брала.

Крошечную, еще слепую девочку надо было спасать. Сотрудникам зоопарка ничего не оставалось, как забрать ее домой, ведь первый месяц ее нужно был кормить молоком каждые два часа - днем и ночью.

- Это мой первый опыт, когда я согласилась взять дикое животное на выхаживание, - говорит Анастасия Ботева. – Дома у меня еще есть кошка и маленькая собака, они дружны и хорошо ладят. Рысенка мы назвали Кассиопеей. Почему? Просто звучит красиво, ласково зовем ее Касей.

Рысенок живет в обычной пермской квартире. Фото: Пермский зоопарк.

Дома Касю приучили к лотку, рысенок ведет себя как настоящий ребенок - будит рано утром хозяйку, бегает по квартире, запрыгивает на спинку дивана и играет кроличьей шкуркой, чтобы не забывала свои звериные инстинкты.

Кася уже ест мясо и скоро вернется в зоопарк. Фото: Пермский зоопарк.

Сейчас Кассиопее больше двух месяцев, и она уже ест мясо. Скоро ее ждет переезд в зоопарк, но сотрудники говорят, что жить в вольере со своими родственниками она уже не сможет, так как они будут считать ее чужой.

- У нее будет отдельный вольер, - говорят специалисты. – Ее старших братьев посетители могут увидеть уже сейчас, они вместе с мамой в вольере. Конечно, они выглядят более крепкими, чем их сестренка, но это и понятно, они были вскормлены мамой, а Кася кушала козье молоко.

А пока в квартире она играет кроличьей шкуркой. Фото: Пермский зоопарк.

Режим работы зоопарка:

До 30 сентября - с 9.00 до 21.00, с 1 октября по 31 марта - с 10.00 до 18.00. Кассы закрываются на 1 час раньше.

Цена взрослого билета (c 12 лет включительно) - 250 рублей, детского (с 4 лет включительно по 11 лет включительно) - 150 рублей. Дети до 4 лет - бесплатно.

Тел. 212-26-21, 212-26-10.