"За две недели на плато МаньПупуНёр я сбросил 12 килограммов". Пермский журналист поработал волонтером на строительстве самого большого рукотворного сооружения России

После тяжелого трудового дня ты можешь дойти до МаньПупуНера, чтобы увидеть там закат

Ожидая вертолет, который должен был увезти нас с плато МаньПупуНёр, я мысленно твердил: «Больше никогда сюда ни ногой!» Но перед самым отлетом понял, что остался бы здесь еще - несмотря на разбитые колени, стертые в кровь ноги, мозоли. Несмотря на дожди, грязь по колено, мошкару и сырую одежду, которая сохнет только на тебе. Потому что это просто космическое место. Его не зря называют одним из семи чудес России.

10 км через бурелом

Н плато МаньПупуНёр нельзя попасть «просто так». Нужно пройти пешком десятки километров с большим рюкзаком, проплыть по реке, потом снова пешком. Даже когда появились квадроциклы, на которых можно добраться до границы Печоро-Илычского заповедника, маршрут до столбов выветривания занимал день, а то и два, хотя расстояние между ними всего 10 километров. Но эти десять километров надо рубиться сквозь тайгу и буреломы.

Когда я узнал о волонтерском проекте строительства экологической тропы от истока Печоры до плато, согласился поучаствовать, особо не задумываясь. В том числе и потому, что увидел шанс добраться до практически недоступных мест в относительно комфортных условиях.

Что такое экотропа

Плато МаньПупуНер находится на территории Печоро- Илычского заповедника. Ежегодно на плато поднималось примерно по 500 человек в год. А в этом году их количество выросло до 2,5 тысяч.

И когда ты летишь на вертолете над Северным Уралом, сверху очень хорошо видны следы человеческого присутствия. Квадроцикл один раз проедет по мху, а след от него остается на 20 лет. В самом заповеднике, конечно, можно ходить только пешком, но и следы ног на мху долго не зарастают.

Поэтому Дмитрий Кириллов, руководитель НКО «Северный Урал», и решил создать экотропу, чтобы сохранить уникальный природный баланс, и сделать плато более доступным для обычных туристов. Три года он строил за свой счет, а последние два года – совместно с фондом президентских грантов. Маршрут и тропа были одобрены Российским географическим обществом.

Тропа держится на металлических сваях, которые вбиваются в грунт.

Волонтерский проект по обустройству тропы начинался в 2016 году. Вначале на самом плато сделали каменную тропу, чтобы туристы шли не по мху, а только по тропе, с которой сходить нельзя. Вертолетом доставили камнедробилку. Камни поднимали с истока Печоры несколько километров на себе. Там их дробили и выкладывали тропу. На это ушло несколько лет. И теперь все туристы, которых ведут по маршруту инспекторы заповедника, идут по одному месту, влево - вправо не наступают.

А мы строили уже другую тропу, деревянную, ведущую от границы заповедника. Она держится на металлических сваях, которые вбиваются в грунт. На них ставятся доски, а затем набиваются как бы ступеньки – по ширине шага. Ты идешь по тропе до того места, где она заканчивается, и продолжаешь ее строить.

«Здесь вам не равнина, здесь климат иной»

Звучит это просто. Но чтобы донести деревянные доски-сороковки или железные сваи весом в 12 кг от истоков Печоры, где приземляется вертолет, к месту стройки, нужно преодолеть 2,5 километра в один конец, разгрузиться, пока спускаешься, отдохнуть, забрать новую партию и снова наверх. Ты берешь эту доску и несешь ее, проклиная все на свете.

До обеда ты делаешь три рейса и после обеда – три.

В шесть утра подъем, до обеда ты делаешь три рейса и после обеда – три. То есть за сутки проходишь 30 километров, причем половину из них в гору с грузом. Для тех, кто хочет похудеть — это самое то. Я сбросил 12 килограммов. Выходных за все время у нас было два, и еще один – когда шел дождь, нельзя было работать.

Заканчивали работу в седьмом часу. Если небо ясное, что бывает редко, после тяжелого трудового дня в качестве бонуса ты можешь подняться по тропе уже налегке и дойти до МаньПупуНера, чтобы увидеть там закат.

Не всегда хватало сил на это. Мы за две недели сделали три попытки, одна оказалась неудачной, небо было затянуто тучами. Так что дошли туда, посмотрели на небо и вернулись обратно ни с чем. А вот два раза – особенно в предпоследний день – такой закат, что смотришь на него и забываешь о тяжелых буднях.

По вечерам на закате вполне можно поверить, что столбы выветривания - это окаменевшие великаны

Несколько дней смотрели на белый гриб

Костры в заповеднике разводить запрещено, так же, как рвать ягоды, собирать грибы, ловить рыбу. Это сложно представить, когда у тебя ягоды под ногами, а бросить штучку в рот – нельзя, когда гриб растет, а не срежешь. Там рядом с тропинкой вырос боровичок, такой крепенький. Мы несколько дней на него смотрели. Было страшное желание его сорвать – но раз такие правила, в чужой монастырь, как известно, со своим уставом не ходят. Для меня самым сложным было привыкнуть к тому, что рядом в речке хариусы плавают, прямо в руки даются, а ловить нельзя.

И ночевать на самом плато никто не может, нельзя разбивать палатки. Там есть только домик для инспекторов заповедника, когда они обходы делают.

Но почему такие правила, видно наглядно - есть четкая граница между заповедником и внешней территорией. К примеру, перевал Дятлова не в черте заповедника. И благодаря его доступности за годы он постепенно начал превращаться в помойку. А все, что в границах заповедника, все сохранено.

Волонтеры бывают разными

Все волонтеры живут в палатках, у истока Печоры. В смене обычно бывает восемь человек, чтобы все себя чувствовали комфортно. Раньше приезжали волонтеры из Европы, но сейчас в связи с закрытием границ, их нет. С нами в смене была Галина из Владивостока. Она работает в дальневосточном заповеднике, занимается сохранением амурских тигров, а в свой отпуск решила поработать волонтером у нас.

Организаторы говорят, что попадаются те, кто необдуманно решил поехать, в надежде посмотреть красивые места. Но здесь очень тяжелый физический труд. Надо пахать от рассвета и до заката.

А самое главное - надо смириться с мыслью, что ты здесь на две недели. Тебя вертолет привез – и он заберет тебя только через 14 дней. А то и позже, если погода будет нелетной. Мы трое суток не могли улететь.

И люди, бывает, разочаровываются, что здесь не только прекрасные виды и фотографии, а работа каждый день в грязи по пояс с комарами. Дожди идут, ты все равно работаешь.

В прошлом году, говорят, приезжала волонтером одна девушка. И все ее не устраивало: и тушенка не та, и хлеб черствый. А в смене перед нами был один чиновник из городской администрации. Раньше он ездил на МаньПупуНер как турист, а в этом году решил волонтером. И делал при этом самую непотребную работу – чистил общественные туалеты. Да еще и гордился этим.

Я взял с собой 11-летнего сына. И Арсений справился. Вместе со всеми, как положено, таскал сваи, доски, поднимался на гору. Не 30 километров, как взрослые, но 20 километров в день он проходил.

Все бонусы связаны с едой

Так сложилось, что мы оба свои дни рождения отметили в заповеднике. Про мой организаторы знали и прислали вертолетом в подарок сладкий сюрприз – торт и арбуз. И когда понимаешь, что этот арбуз, прежде чем до тебя добраться, преодолел 200-300 километров, он вдвойне вкуснее становится. Съели его, конечно, все вместе.

А у Арсения день рождения был через неделю. Думали, что будем отмечать уже дома, но три дня прождали вертолет... Так что он в свой день рождения, когда проснулся, получил банку каши с мясом, не обычной, какую мы всегда ели, а, можно сказать, деликатес, и сгущенку.

Вообще у волонтеров все бонусы связаны с едой, потому что рацион там однообразный, все продукты забрасывают с вертолета – каши, тушенка, рыбные консервы. Костры в заповеднике разжигать нельзя Еду готовили на газу. Когда у нас закончился газ, пришлось намазывать тушенку на хлеб и запивать сырой водой.

Телефон – только для музыки и фото

Но одно исключение все-таки было – баня. Это палатка с печкой, которую можно иногда топить. На дрова мы брали поваленные деревья, валежник. Все это согласовывали с заповедником. Выбирали поваленное дерево, которое уже запрело, маркировали. Можно ли его пилить, нам определял инспектор. Вот на этом и топили баню.

По вечерам сидели с гитарой, вместо костра - фонарик. У нас были солнечные батареи, они днем заряжались, если было солнце. И тогда по вечерам у нас был свет, и можно было заряжать телефоны. Но телефоны были только для музыки и фотографий. Звонить по ним там не получится. Связь - только спутниковая. Она рассчитана на экстренные случаи. Но можно было передать сообщения родным в мессенджере: «Привет, я жив-здоров, руки-ноги на месте». Сыну, конечно, не хватало Интернета, игрушек. Но он понимал – что поделать, такие условия.

«Это строили мы»

Если я когда-нибудь сюда еще попаду, мне будет приятно пройти по тропе и понимать, что вот эту часть, эти сто-двести метров строили, в том числе и мы с сыном. Я не хотел туда попадать просто туристом. Вот когда ты там две недели впахивал и что-то оставил после себя, тогда у тебя на подкорке осталось – что такое МаньПупуНер. И ты увозишь с собой уникальный опыт, который не купишь ни за какие деньги. Опыт работы в команде, которая возводит самое большое рукотворное сооружение, аналогов которому в России точно нет.

КСТАТИ

Что такое плато МаньПупуНер

На языке манси «маньпупунер» означает «Малая гора идолов». Плато находится на территории Печоро-Илычского заповедника. На нем возвышаются семь столбов выветривания. По вечерам на закате вполне можно поверить, что это окаменевшие великаны.