Торжественные линейки 1 сентября пройдут только для первоклашек и выпускников

Ситуация с коронавирусом в регионе остается напряженной Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

До нового учебного года остаются считанные дни. И родители беспокоятся не только о том, как вовремя купить ребенку все необходимое для учебы, но и о перспективах удаленного обучения: ситуация с коронавирусом в регионе остается напряженной.

- До 1 сентября еще три недели, ситуация может измениться, но на данный момент мы планируем начать обучение детей исключительно в очном режиме, - рассказала «Комсомолке» министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина. - Это единственно правильный способ обучения, мы не перестаем об этом говорить.

Торжественные линейки 1 сентября пройдут для первоклассников (в этом году первый школьный звонок прозвенит для 37 тысяч детей) и будущих выпускников, для остальных школьников они состоятся в классах. Родители смогут присутствовать на празднике, но с соблюдением социальной дистанции и использованием средств защиты.

Как рассказали в Минобре, для предотвращения коронавирусной инфекции перед открытием во всех школах проходят генеральная уборка, проверка и очистка систем вентиляции, формирование запаса средств дезинфекции.

На входе, как и в прошлом году, будут измерять температуру, а расписание уроков составят так, чтобы развести потоки детей.