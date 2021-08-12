. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Опасения о том, что погода у нас вот-вот может испортиться, к счастью, не оправдались. Синоптики изменили прогнозы на более благоприятные. Они рассказали, что нас ждет в последнем месяце лета.

- Август продолжит успешно подтверждать статус летнего месяца, - обещает руководитель Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Павел Смирнов. – Очередное потепление будем наблюдать в ближайшие дни. В пятницу можно будет рассчитывать на дневную температуру от 25 до 27 градусов, небо обещает быть ясным, без осадков. В субботу тепло у нас задержится - днем будет от 25 до 28 градусов. При этом по-прежнему погода будет солнечной, и лишь в западных районах края во второй половине дня могут пройти кратковременные грозовые дожди.

В воскресенье нас ждет незначительное похолодание, день будет нежарким, но вполне комфортным, с температурой на пару градусов выше нормы – от 20 до 23 градусов.

Вполне приятной для второй половины августа будет погода и в начале следующей недели - каких-то предпосылок для похолодания не наблюдается. По-прежнему будут дуть западные и северо-западные ветры, и температура днем будет держаться в диапазоне от 20 до 25 градусов. Дожди если и пройдут, то только по северу края.

Словом, нас ожидает достаточно устойчивая и приятная августовская погода без особенной жары и без холода.