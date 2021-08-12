Партия «Новые люди» в Прикамье предлагает ввести компенсации на посещение частных врачей

Выиграют все – государство, пациенты, поликлиники. Фото предоставлено штабом партии «Новые люди»

В Пермском крае ухудшается ситуация с заболеваемостью коронавирусом. В краевом Минздраве сообщили о том, что в стационарах прекращают плановые приемы в связи с необходимостью развернуть дополнительные койки для больных COVID-19. Жители Перми сталкиваются с проблемами при записи на прием к специалистам через портал «Кврачу».

Инициативу уже разрабатывают

В краевом министерстве здравоохранения объяснили, что многих врачей, в том числе узких специалистов, пришлось перевести на оказание медицинской помощи тем пациентам, которые проходят лечение от коронавируса на дому. И в связи с такой нагрузкой поликлиники вынуждены отменять или переносить некоторые плановые приемы.

В партии «Новые люди» предложили выход в такой непростой ситуации - те, кто не может записаться в очередь к врачу по ОМС в течение определенного времени, должны получить возможность обратиться в частную поликлинику. В партии «Новые люди» сейчас разрабатывают инициативу, чтобы выйти с ней в законодательные органы.

- Принцип обращения, который мы предлагаем принять, прост, - объясняют в партии «Новые люди». - Если человеку не удается попасть к врачу в течение 2-х недель, он может обращаться в платные клиники, с которыми у региональных властей должны быть договоры.

Получить услугу в платной клинике будет можно, если на сайте поликлиники, к которой прикреплен пациент, нет свободных дат и времени приема специалиста. В этом случае человек увидит ссылку на частную поликлинику, сможет записаться, а оплачивать услуги будет государство.

Нужно исключить риски для здоровья

- Очень важно вовремя получить квалифицированную медицинскую помощь, - объясняет сопредседатель комитета по здравоохранению партии «Новые люди» Максим Чернин. - Ситуация, при которой гражданин не может попасть к нужному специалисту на протяжении 2 недель - ненормальная и подчас несет существенные риски для здоровья пациента. Гарантии обеспечения бесплатной медицинской помощи со стороны государства должны покрывать и такие ситуации, для чего должен быть реализован соответствующий финансовый и организационный механизм, доступный и удобный для людей.

Выиграют все – государство, пациенты, поликлиники

Валерий Литвинов. Фото предоставлено штабом партии «Новые люди»

- Это здравое предложение, - считает врач-невролог, кандидат в депутаты Законодательного собрания Пермского края от партии «Новые люди» Валерий Литвинов. – В результате выигрывают все – государство, пациенты, поликлиники. Такой подход мог бы снять проблемы, связанные с госпитализацией, с получением медицинской помощи. Сейчас люди не могут попасть на прием к врачам, потому что многие из них заняты на работе с COVID-19. Пациенты могут обратиться в частные клиники, но не все граждане в состоянии оплачивать их услуги. Субсидирование платных услуг государством в какой-то мере поможет решить эту проблему, это, считаю, оптимальное решение в сложившихся условиях.

Константин Юраев. Фото предоставлено штабом партии «Новые люди»

- Очень много пациентов обращается сейчас к частным стоматологам, потому что не могут по 2-3 недели записаться на прием в стоматологические клиники по ОМС,– говорит врач-стоматолог, кандидат в депутаты Пермской городской думы от партии «Новые люди» Константин Юраев. - И возникают ситуации, когда болезнь запускается, и дело доходит до того, что пациент оказывается в стационаре, хотя этого можно было бы избежать при своевременной медицинской помощи. Государственное субсидирование, в том числе, стоматологических услуг могло бы помочь избежать таких ситуаций.